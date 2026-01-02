Aprehenden a nueve personas por privación de libertad en La Chorrera

Los hechos se registraron durante la madrugada del viernes 2 de enero de 2026.

La Sección de Atención Primaria de La Chorrera, en coordinación con la Policía Nacional, logró la aprehensión de nueve personas, entre ellas dos mujeres, seis hombres y un adolescente de 17 años, presuntamente vinculados a los delitos de privación de libertad y posesión ilícita de arma de fuego, en el distrito de La Chorrera.

Las diligencias de allanamiento se desarrollaron en varias residencias ubicadas en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, donde las autoridades decomisaron un arma de fuego con su respectivo proveedor, una bala y un chaleco, además de otros indicios considerados relevantes para el avance de la investigación.

De acuerdo con las diligencias que adelanta la Fiscalía, los hechos se registraron durante la madrugada del viernes 2 de enero de 2026, cuando varios sujetos ingresaron a una residencia ubicada en el sector de San Nicolás, donde se realizaba una fiesta. En el lugar, los presuntos implicados habrían intimidado con arma de fuego a varias personas, entre ellas la propietaria del inmueble, su hija y otros adolescentes, a quienes trasladaron contra su voluntad hacia el sector de Naos.

Posteriormente, unidades de la Policía Nacional lograron ubicar a dos de las víctimas, lo que permitió dar con la aprehensión de las personas presuntamente involucradas en este hecho.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.