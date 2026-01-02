Fiscalía solicita ayuda para dar con el paradero de Eric Córdoba y Franklin Santiago

El hombre mide aproximadamente 1.65 metros, es de piel trigueña y presenta una cicatriz en el dedo pulgar producto de su trabajo.

Ministerio Público
Ministerio Público / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
02 de enero 2026 - 16:42

Ciudad de Panamá/La Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana mantiene activas investigaciones por delitos contra la vida y la integridad personal, por la desaparición de dos ciudadanos, y solicita a la ciudadanía brindar información que permita dar con su paradero.

En el primer caso, el Ministerio Público adelanta diligencias por la desaparición de Eric Mauricio Córdoba González. De acuerdo con la información oficial, el hombre mide aproximadamente 1.65 metros, es de piel trigueña y presenta una cicatriz en el dedo pulgar producto de su trabajo. Además, mantiene un tatuaje en el pecho con el nombre “Osiris” y otro con el nombre “Erika”.

Ministerio Público pide ayuda para ubicar a Eric Córdoba
Ministerio Público pide ayuda para ubicar a Eric Córdoba / Ministerio Público

Paralelamente, se instruye un sumario de investigación por la supuesta comisión del delito contra la vida e integridad personal, por la desaparición de Franklin Santiago, portador de la cédula de identidad personal N.° 8-919-1808, de 30 años de edad.

Según el reporte, Franklin Santiago fue visto por última vez el 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:00 p.m., en un área que conduce hacia la montaña en dirección al Parque Nacional Chagres. La única persona que afirmó haberlo observado fue un vecino de aproximadamente 60 años de edad, quien indicó haberlo visto acostado en el suelo dentro del monte.

De conformidad con el testimonio de su padre, con quien residía, el desaparecido es de tez trigueña, contextura delgada, estatura aproximada de 1.70 metros, cabello oscuro enrulado, ojos oscuros y rostro con barba. El familiar también informó que padece enfermedades mentales, específicamente esquizofrenia y depresión, y que se encontraba bajo tratamiento médico al momento de su desaparición.

Ministerio Público pide ayuda para ubicar a Franklin Santiago
Ministerio Público pide ayuda para ubicar a Franklin Santiago / Ministerio Público

Las autoridades indicaron que cualquier persona que tenga conocimiento sobre las generales o la ubicación actual de este ciudadano puede comunicarse a los teléfonos 524-4129 o 501-0121, correspondientes a la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana.

Asimismo, se encuentra habilitado el número 524-2518 de la División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de recibir información que contribuya al avance de las investigaciones.

