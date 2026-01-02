Nombran a Héctor De Sedas Cedeño como nuevo subdirector general del Senafront

Héctor De Sedas Cedeño ejercía el cargo de secretario en el Senafront

El presidente de la República, José Raúl Mulino, oficializó mediante Decreto Ejecutivo No. 31 del 31 de diciembre de 2025 el nombramiento de Héctor De Sedas Cedeño como nuevo subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

De Sedas Cedeño asume el cargo luego de que Larry Solís asumió las riendas de la institución en febrero del 2025, cuando Jorge Gobea (exdirector) se acogió a su jubilación.

Te puede interesar: MiCultura se encargará de reconstruir el monumento chino, aseguró el secretario de Metas

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30436, se fundamenta en los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 8 de 2008, que establecen que los cargos de Director y Subdirector General del Senafront son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Detalles del nombramiento

Cargo: Subdirector General del Senafront

Salario base mensual: B/.6,000.00

Sobresueldo por funciones: B/.811.60

Sobresueldo por título universitario: B/.250.00

Gastos de representación: B/.1,500.00

El decreto establece que la medida entrará en vigor a partir de la toma de posesión del cargo, con efectos fiscales inmediatos.

La firma del documento estuvo a cargo del presidente Mulino y del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, quien refrendó la designación.