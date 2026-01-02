MiCultura se encargará de reconstruir el monumento chino, aseguró el secretario de Metas

Ciudad de Panamá/Tras la demolición del monumento conmemorativo de los 150 años de la presencia china en Panamá, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, confirmó que el hecho no escaló a una crisis diplomática. En tanto, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, dejó claro que será el Ministerio de Cultura la entidad encargada de la reconstrucción.

El presidente ha sido muy claro: se va a reconstruir el monumento en el mismo sitio, conforme lo establece el comunicado emitido por el presidente. Los fondos, los recursos serán destinados en función de quién sea el responsable; habrá que ver cuál es la institución que se encargará. El presidente ha instruido al Ministerio de Cultura, así que eso posteriormente se estará gestionando”, dijo Icaza.

Icaza también detalló que los terrenos donde se encontraba el monumento no pertenecen a la Alcaldía de Arraiján, sino a la Caja de Ahorros.

Esos terrenos pertenecen a la Caja de Ahorros y, según la información que manejo, estaban bajo una concesión que ya había expirado”, precisó.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha Vásquez explicó que, pese a que la embajadora de la República Popular China en Panamá acudió al sitio y a que la Cancillería china emitió un comunicado solicitando explicaciones, el hecho no afectó las relaciones bilaterales.

Nosotros no tuvimos que esperar ninguna nota para lamentar el hecho y criticar la decisión. El Ejecutivo lamentó lo ocurrido y el presidente ha manifestado la intención de reconstruir el monumento en el mismo sitio. Eso es lo que puedo decir al respecto”, señaló.

El canciller fue enfático al afirmar que el episodio no ha tenido repercusiones diplomáticas.

No ha afectado en nada las relaciones bilaterales, porque el Ejecutivo está totalmente distanciado de esa decisión”, precisó.

Cabe señalar que queda pendiente la definición de los fondos que serán destinados para la reconstrucción del monumento.

Con información de Nicanor Alvarado.