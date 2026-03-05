EEUU dice haber matado al líder de una unidad iraní que intentó asesinar a Trump

Atacar a los responsables de ese plan no era el objetivo principal de las operaciones estadounidenses, y Trump nunca planteó el tema.

Las fuerzas estadounidenses mataron al líder de una unidad iraní que intentó asesinar a Donald Trump, afirmó este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Irán intentó matar al presidente Trump, y el presidente Trump fue quien rió el último", dijo el secretario de Defensa en rueda de prensa.

Washington sabe "desde hace mucho tiempo que Irán tenía intenciones de intentar matar al presidente Trump u otros funcionarios estadounidenses".

Atacar a los responsables de ese plan no era el objetivo principal de las operaciones estadounidenses, y Trump nunca planteó el tema, dijo Hegseth tras informes que señalaban que el riesgo de asesinato fue uno de los factores que llevaron al presidente de Estados Unidos a desatar la guerra.

"Me aseguré, junto con otros, de que los responsables de eso formaran parte de la lista de objetivos en su momento", agregó Hegseth, sin ofrecer más detalles.

Funcionarios estadounidenses han acusado previamente a Irán de intentar asesinar a Trump para vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, muerto por un ataque con drones en Irak en 2020 ordenado por Trump durante su primer mandato presidencial.