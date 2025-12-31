Demolición del monumento de la comunidad china habría costado más de $9 mil

El documento divulgado, con fecha del 29 de octubre de 2025, detalla que la empresa contratada, con domicilio en Lomas de Mastranto, distrito de La Chorrera, fue contratada bajo el servicio de demolición de estructuras deterioradas en el sector del mirador, incluyendo el traslado de escombros a un botadero autorizado, transporte de equipo y limpieza general, bajo el cumplimiento de normas de seguridad, ambientales y técnicas.

Arraiján, Panamá Oeste/La demolición del monumento de la presencia de la comunidad china en Panamá, realizada el pasado 27 de diciembre en el Parque Mirador del puente de las Américas, tuvo un costo de más de nueve mil dólares, pagados con fondos del presupuesto municipal y con verificación previa de la Contraloría General de la República, según documentos que han salido a la luz en medio de la creciente polémica por la remoción de la estructura.

La controversia se reavivó este miércoles 31 de diciembre luego de que la diputada Patsy Lee publicara en sus redes sociales un documento que evidencia la contratación de una empresa para ejecutar la demolición del monumento, así como el aval de la Contraloría al gasto realizado.

En su publicación, Lee cuestionó la falta de comunicación y el manejo del proceso, asegurando que el problema no fue la demolición en sí, sino la ausencia de diálogo con la comunidad china y el daño a una placa que simbolizaba una relación histórica de más de un siglo.

El documento divulgado, con fecha del 29 de octubre de 2025, detalla que la empresa, con domicilio en Lomas de Mastranto, distrito de La Chorrera, fue contratada por servicio de demolición de estructuras deterioradas en el sector del mirador, incluyendo el traslado de escombros a un botadero autorizado, transporte de equipo y limpieza general, bajo el cumplimiento de normas de seguridad, ambientales y técnicas.

El monto total del contrato ascendió a $9,998.62, cifra que, según el documento, cuenta con el sello de “verificado” de la Contraloría General de la República con fecha del 26 de noviembre de 2025.

Hechos del caso

La polémica se intensificó el 27 de diciembre tras la circulación en redes sociales de videos que mostraban maquinaria pesada derribando la estructura a altas horas de la noche, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de ciudadanos y diversos sectores sociales. Ante las críticas, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado acompañado de fotografías en el que justificó la remoción del monumento por presuntos riesgos estructurales, señalando que se trató de una medida preventiva sustentada en criterios técnicos y de seguridad.

De acuerdo con la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), el monumento presentaba bases corroídas, grietas visibles y zonas inestables, lo que representaba un riesgo para visitantes y turistas que frecuentan el área del mirador.

Horas más tarde, la alcaldesa reiteró en sus redes sociales que asumía la responsabilidad de las acciones preventivas ejecutadas, mientras el debate continúa en torno al manejo del proceso, la comunicación con la comunidad china y el impacto de la demolición.