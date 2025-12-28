'Un pedazo de nuestra historia fue demolida': Asociación China en Panamá pide restaurar monumento

Durante una conferencia de prensa, representantes de la comunidad expresaron su pesar por lo ocurrido la noche del sábado, cuando maquinaria pesada derribó la estructura sin previo aviso, acción que calificaron como arbitraria y carente de diálogo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La demolición del monumento de la presencia china en Panamá, ubicado en el Parque Mirador del puente de las Américas, ha generado profundo rechazo e indignación dentro de la comunidad chino-panameña, que considera el hecho como la pérdida de un símbolo histórico que representa más de 170 años de aporte al país.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la comunidad expresaron su pesar por lo ocurrido la noche del sábado, cuando maquinaria pesada derribó la estructura sin previo aviso, acción que calificaron como "arbitraria y carente de diálogo".

“Este parque representaba el esfuerzo de nuestros antepasados y la unión de la comunidad china con el pueblo panameño”, manifestaron voceros, al recalcar que el monumento no solo tenía valor cultural, sino también un profundo significado histórico y simbólico.

Intentos de diálogo sin respuesta

Representantes de la comunidad aseguraron que desde junio de 2024 intentaron establecer comunicación con la Alcaldía de Arraiján, sin éxito. No fue sino hasta el 12 de marzo de este año cuando lograron una reunión con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, en la que plantearon dos solicitudes concretas:

La renovación del uso del terreno por 20 años , y

, y La ejecución de un programa de mantenimiento del parque, reconociendo que la estructura requería atención.

Posteriormente, indicaron haber enviado nuevas solicitudes y propuestas formales en los meses de abril, junio y julio, tanto por documentos físicos como por correo electrónico. Sin embargo, señalaron que ninguna recibió respuesta, hasta que se produjo la demolición.

Cuestionan argumento de seguridad

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, justificó la remoción del monumento alegando riesgos estructurales y razones de seguridad, sustentadas —según explicó— en evaluaciones técnicas de la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC).

Sin embargo, la comunidad chino-panameña indicó que, hasta horas antes de la demolición, el parque seguía recibiendo turistas y visitantes.

“Ese argumento de que por razón de seguridad y todo esto realmente a nosotros nos parece un poco difícil creer”, cuestionó Esteban Chu, miembro de esta Asociación.

Exigen investigación y reconstrucción

Los representantes comunitarios denunciaron además la ausencia de una resolución formal, señalando que la decisión se comunicó solo a través de redes sociales, lo que consideran una falta al debido proceso.

Ante este escenario, solicitaron:

Una investigación sobre el procedimiento utilizado para la demolición , y

, y La reconstrucción inmediata del monumento en su lugar original

Tras el hecho, el presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó su disposición a impulsar la reconstrucción del monumento en dicho sitio, gesto que fue recibido con agradecimiento por la comunidad.

Asimismo, confirmaron que dos esculturas —los tradicionales leones chinos— lograron ser preservadas y serán resguardadas mientras se define el proceso de restauración.