Riñón encabeza los trasplantes en Panamá con más de mil intervenciones

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa de trasplantes de la Caja de Seguro Social (CSS) ha superado los 1,400 procedimientos quirúrgicos desde su creación en 1990, así lo dio a conocer la entidad.

Las autoridades de la institución destacaron que el crecimiento sostenido del programa refleja tanto el fortalecimiento de la capacidad médica como la necesidad creciente de este tipo de intervenciones en el país. El trasplante renal continúa liderando ampliamente las estadísticas nacionales, con 1,022 intervenciones realizadas hasta la fecha.

Solo durante 2025, en la Ciudad de la Salud se efectuaron 41 trasplantes de riñón, de los cuales 17 provinieron de donantes vivos y 24 de donantes fallecidos. En lo que va de 2026, ya se han practicado cuatro procedimientos adicionales.

Actualmente, más de 3,000 pacientes en Panamá reciben tratamientos de hemodiálisis o diálisis peritoneal, muchos de ellos a la espera de un trasplante que les permita mejorar de forma significativa su calidad de vida.

Llamado a la donación de órganos

El coordinador nacional de Trasplante de la CSS, Dr. Régulo Valdés, subrayó que la donación de órganos constituye un acto de solidaridad que puede ofrecer una segunda oportunidad de vida a pacientes en lista de espera.

En el país, de un donante fallecido es posible trasplantar diversos órganos y tejidos, entre ellos:

Hígado

Riñones

Corazón

Piel

Córneas

En la Ciudad de la Salud se encuentran centralizados los dos programas activos de trasplante:

Programa renal (donante vivo relacionado y donante fallecido)

Programa de trasplante hepático

Paralelamente, la CSS mantiene programas de residencia médica. En la especialidad de nefrología, los médicos cursan tres años de formación antes de egresar certificados para la atención de pacientes trasplantados.

Requisitos para ser donante

Para convertirse en donante de órganos y tejidos en Panamá se requiere:

Ser mayor de edad

Mantener buena salud física y mental

Expresar la voluntad de donar al tramitar la cédula o licencia de conducir

Completar el formulario en la Coordinación de Trasplante o realizar una declaración jurada

La CSS reiteró el llamado a la población a sumarse como donantes, al destacar que cada decisión solidaria puede representar una nueva oportunidad de vida para cientos de pacientes en el país.