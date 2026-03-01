Sinaproc emite aviso por oleajes en el Caribe panameño hasta el 3 de marzo

Se prevé el incremento de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, lo que generará oleajes moderados en varios puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en atención al aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), informó a la población sobre condiciones de oleaje en el litoral Caribe, con vigencia desde las 10:00 a.m. del 1 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe técnico, se prevé el incremento de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, lo que generará oleajes moderados en varios puntos del país.

En el Caribe Central, específicamente en la provincia de Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba), se esperan olas con alturas entre 1.3 y 2.0 metros. Mientras que en el Caribe Oriental, en la Comarca Guna Yala, el oleaje podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros, por lo que se mantienen condiciones de precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Para el Caribe occidental, que comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, se pronostican olas entre 1.2 y 1.7 metros. Aunque estas condiciones podrían resultar favorables para ciertas actividades marítimas, las autoridades recomiendan mantener vigilancia y adoptar medidas preventivas.

El Sinaproc reiteró a la ciudadanía las siguientes recomendaciones:

Evitar introducirse al mar cuando se registren fuertes corrientes o marejadas.

Extremar medidas de seguridad en playas de áreas de difícil acceso.

Utilizar chaleco salvavidas al realizar actividades acuáticas.

Atender las advertencias emitidas por las autoridades de seguridad.

En caso de emergencia, la entidad recordó que están habilitadas las líneas 911 y 520-4426 para la atención inmediata de incidentes.