Gobierno ordena restauración inmediata del monumento de la comunidad china en el mismo sitio

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional ordenó la restauración inmediata en el mismo lugar del monumento que rendía homenaje a la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador del puente de las Américas, tras rechazar su demolición y el procedimiento utilizado para su remoción.

La entidad aclaró que no comparten la destrucción de un elemento cultural ancestral, que representa a una comunidad con 171 años de presencia histórica en el país, ni el procedimiento en que se ejecutó la acción, durante horas nocturnas, sin diálogo previo, sin aviso y sin comunicación con los sectores involucrados.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, no existió coordinación ni notificación alguna al Gobierno Central. En ese contexto, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, reconocidos como derechos humanos, y anunció que se iniciarán de inmediato las gestiones para la restauración y reconstrucción del monumento, en coordinación con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.

Asimismo, el Gobierno instó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural, destacando que estos símbolos representan la diversidad que engrandece a la nación.

Polémica por demolición del monumento

La controversia se generó luego de que en redes sociales circularan videos que mostraban maquinaria pesada derribando la estructura, generando críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía y distintos sectores sociales.

Ante la creciente polémica, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado acompañado de fotografías, en el que justificó la remoción del monumento por presuntos riesgos estructurales. Según explicó, la decisión fue adoptada de forma preventiva y sustentada en criterios técnicos y de seguridad.

De acuerdo con la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), la estructura presentaba bases corroídas, grietas visibles y zonas inestables, lo que —según el informe— representaba un riesgo para visitantes y turistas que frecuentan el mirador.

No obstante, el Gobierno señaló que la protección del patrimonio cultural debe abordarse mediante el diálogo, la coordinación institucional y el respeto a las comunidades involucradas, razón por la cual se ordenó la restauración del monumento.