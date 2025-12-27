Derriban monumento de la Comunidad China en el mirador del puente de las Américas

Ciudad de Panamá, Panamá/El monumento que se erigió como homenaje a la presencia china en Panamá en el mirador del puente de las Américas, fue derribado la noche de este sábado 27 de diciembre.

En redes sociales circularon los videos de maquinaria derribando el histórico monumento y las reacciones no se hicieron esperar.

Posteriormente, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba emitió un comunicado acompañado de una serie de fotografías para justificar la acción.

"El Mirador del Puente de las Américas presenta un riesgo estructural, motivo por el cual se decidió proceder con su remoción de manera preventiva. Esta decisión obedece exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad.

La Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), ha constatado el deterioro visible de la estructura principal, bases corroídas, grietas en las instalaciones y zonas inestables que representan un riesgo para los visitantes y turistas.

La administración municipal actúa con estricto sentido de responsabilidad con la seguridad ciudadana, sin permitir que infraestructuras en condiciones comprometidas representen un riesgo para las familias, visitantes y turistas.

Cada decisión adoptada responde al deber de proteger la vida y la integridad de las personas, priorizando la prevención de accidentes como un eje fundamental de la gestión", destaca el comunicado.

"La demolición del monumento a la cultura china en el puente de las Américas es un acto bochornoso y abyecto que debe llenar de vergüenza a quienes lo ordenaron. Y los muy cobardes, para más vergüenza, lo hicieron un sábado en la noche. ¡Cuanta indignidad!", dijo en su cuenta de X el encanciller de Panamá, Jorge Eduardo Ritter.

La diputada del circuito 13-4 (La Chorrera), Patsy Lee, manifestó: "Son 171 años de presencia china en Panamá, desde la construcción del ferrocarril, legado de una comunidad pujante y trabajadora. Pueden derribar un monumento, pero no la historia, ni la cultura, ni el intercambio comercial. El arroz frito, el chow mein y el siu mai se quedan. Con familias, comercios y hermandad, los panameños de ascendencia china seguimos trabajando para que Panamá avance".

En julio pasado el propio presidente de la República José Raúl Mulino se refirió a la entonces posible remoción del monumento y calificó de ridículo relacionar la presunta demolición con un tema geopolítico y las diferencias entre Estados Unidos y China.

En ese momento Mulino fue cuestionado sobre un supuesto convenio para mantener el monumento que no había sido renovado, pese a que la Comunidad China se había contactado con las autoridades de Arraiján.

El mandatario aclaró en su momento que desconocía el tema y que el mismo le atañe a la Alcaldía de Arraiján, como gobierno local.

Noticia en desarrollo...