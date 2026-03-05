Clima en Panamá: aguaceros aislados, altas temperaturas e índices de radiación ultravioleta

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de marzo y se esperan cielos nublados, aguaceros aislados, altas temperaturas e índices de radiación ultravioleta.

El tiempo

En la vertiente del Caribe se prevé en la madrugada y mañana lluvias aisladas al norte de Veraguas y Colón, aguaceros aislados hacia la comarca Guna Yala, parcialmente nublado el resto de la vertiente; en horas de la tarde y noche se espera intervalos nublados y aguaceros aislados a lo largo de la vertiente.

En la vertiente del Pacífico se espera en la madrugada y mañana aguaceros aislados hacia Panamá Este y Darién, parcialmente nublado a despejado el resto de la vertiente; en horas de la tarde y noche se prevé intervalos nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica ocasional hacia Darién y Chiriquí, chubascos al Norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá; en el resto del país predomina cielo parcialmente nublado a poca nubosidad.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 20°C y 25°C en la Cordillera Central y montañas y entre 29°C y 36°C en el resto del país.

Viento

Se prevén vientos predominantes de dirección Norte y Noreste en el país, con excepción hacia el Pacífico Occidental, Sur de Veraguas y Sur de Darién, donde se observan incursiones de dirección Suroeste y Sur; se esperan velocidades hacia el sector marítimo del Caribe Oriental y del Pacífico Central hasta los 30 km/h, menores sobre tierra firme.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 1.40 y 2.00 metros y periodos entre 08 y 09 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.60 y 1.00 metros y periodos entre 11 y 13 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 09 y 11+ con nivel de riesgo entre muy altos y extremos en el país.