Yamireliz Chong cuestiona proyecto sobre Colón y suspensión del debate a las reformas al reglamento de la Asamblea

Con la reforma, se permitiría descontar el salario a quienes no asistan a trabajar o habiliten a sus suplentes sin una justificación válida. Además, si una sesión se suspende por falta de quórum, también se aplicarían sanciones económicas.

Ciudad de Panamá/La discusión para modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional sufrió una nueva pausa luego de que la Comisión de Credenciales suspendiera el debate tras casi un mes de sesiones permanentes analizando el proyecto.

La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos y miembro de esta comisión, explicó que la suspensión se dio pese a que, según el reglamento, la sesión debía concluir una vez agotado el punto para el cual fue convocada.

“Se hizo de una forma contraria al reglamento interno de la Asamblea”, señaló la diputada, al cuestionar que la discusión se interrumpiera para atender ratificaciones de funcionarios designados por el Ejecutivo.

Chong también relató que, al intentar retomar la sesión posteriormente, no se logró el quórum necesario para continuar con el debate, ya que solo tres diputados regresaron al salón de sesiones.

Descuentos salariales a diputados ausentes

Entre los avances logrados en la discusión del reglamento, Chong destacó un artículo que permitiría aplicar descuentos salariales a los diputados que no participen en las sesiones, una medida que, aseguró, responde a un reclamo ciudadano de larga data.

“Diputado que no trabaja, no cobre”, resumió la diputada al explicar el espíritu de la propuesta.

La modificación busca evitar una práctica frecuente en el Legislativo: que los diputados acudan al inicio de la sesión para conformar el quórum y posteriormente abandonen el pleno.

Con la reforma, se permitiría descontar el salario a quienes no asistan a trabajar o habiliten a sus suplentes sin una justificación válida. Además, si una sesión se suspende por falta de quórum, también se aplicarían sanciones económicas.

Sin embargo, Chong advirtió que el desafío será garantizar que la medida se aplique efectivamente, una vez aprobada en segundo debate y reglamentada por la Secretaría General de la Asamblea.

Le puede interesar: El Pleno de la Asamblea ratifica a Nicolás Brea como director de la Autoridad de Tránsito

Control sobre el funcionamiento de las comisiones

Otro de los puntos aprobados en consenso establece sanciones para los presidentes de comisiones legislativas que no convoquen reuniones con regularidad.

Según Chong, el reglamento actual establece que las comisiones deben reunirse al menos una vez por semana, pero en la práctica esto no siempre ocurre.

Con la reforma, los presidentes que no realicen al menos cuatro sesiones mensuales no podrán reelegirse en ese cargo en el siguiente periodo legislativo.

La diputada también destacó la aprobación de un artículo que obligaría a discutir los proyectos de ley según el orden en que fueron presentados, evitando que algunas iniciativas queden estancadas indefinidamente en las comisiones.

Actualmente, explicó, el presidente de cada comisión tiene amplias facultades para decidir qué proyectos se discuten y cuándo.

Hoy día define el presidente [de la Comisión] absolutamente todo”, afirmó.

Para Chong, aunque los cambios aprobados hasta ahora son limitados, podrían generar mejoras si realmente se aplican.

Inmunidad

Durante las discusiones surgió una propuesta impulsada por el diputado José Luis Varela que buscaba establecer responsabilidades legales por las declaraciones de los diputados dentro del pleno.

No obstante, Chong expresó su desacuerdo con esa iniciativa al considerar que contradice lo establecido en la Constitución.

Es la Constitución la que establece que los diputados no serán objeto de demandas por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo”, explicó.

Aun así, reconoció que los diputados deben regirse por normas éticas y por sus propios principios al momento de intervenir en el pleno.

Transparencia y manejo de planillas

Uno de los temas que no logró avanzar en el primer debate fue la propuesta de transparentar las planillas de los diputados.

La iniciativa planteaba que cada diputado incluyera en sus informes la cantidad de funcionarios bajo su cargo y el salario de cada uno. Sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios en la comisión.

Chong adelantó que insistirán en incluir esta medida en el segundo debate, al considerar que el manejo de los recursos públicos en la Asamblea aún requiere mayor transparencia.

Entre las propuestas que tampoco prosperaron se encuentra limitar a 25 mil dólares el monto de las compras directas que puede realizar la junta directiva del Legislativo.

Polémica por proyecto para el Casco Antiguo de Colón

La diputada también cuestionó la forma en que se tramitó el proyecto de ley 80, presentado por el Ministerio de Cultura en el 2024, que busca extender a la ciudad de Colón incentivos fiscales similares a los existentes en el Casco Antiguo de Panamá.

La iniciativa pretende estimular inversiones mediante beneficios tributarios para quienes compren, arrienden o restauren edificaciones en el casco histórico colonense.

Sin embargo, Chong advirtió que el proyecto podría generar gentrificación y encarecimiento del costo de vida, agravando el déficit habitacional que enfrenta la provincia.

Según explicó, la iniciativa se discutió y aprobó en segundo debate sin la presencia de autoridades clave como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda ni el propio Ministerio de Cultura.

Ante esta situación, solicitó que el proyecto regresara a segundo debate para analizarlo con mayor profundidad, petición que fue rechazada.

Nada justifica que la Asamblea apruebe proyectos sin leerlos ni debatirlos”, afirmó.

Chong aseguró que cinco proyectos de ley fueron aprobados en menos de una hora, una práctica que, a su juicio, debilita el proceso legislativo.

A pesar de reconocer que la iniciativa tiene buenas intenciones para impulsar la recuperación urbana de Colón, insistió en que se requieren ajustes para evitar consecuencias sociales negativas para los residentes del centro histórico de la ciudad.

"Yo obviamente no puedo estar a favor del proyecto porque, a pesar de que el proyecto tiene una buena intención, a mi juicio puede ser perjudicial para Colón si no se hacen los ajustes necesarios", advirtió.

Le puede interesar: