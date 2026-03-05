Más de 650 implantes anticonceptivos colocados en la región metropolitana ¿En qué consiste?

El implante consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo mediante un procedimiento ambulatorio que dura apenas unos minutos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un método anticonceptivo de larga duración comienza a generar interés y preguntas entre las mujeres en Panamá. Se trata del implante subdérmico, un dispositivo que se coloca debajo de la piel y que puede prevenir embarazos por hasta cinco años.

Durante una entrevista, la ginecóloga obstetra Johana Rodríguez, del Ministerio de Salud (Minsa) en la Dirección Regional Metropolitana, explicó que este método, aunque no es nuevo a nivel mundial, ha cobrado mayor visibilidad en el sistema público de salud debido a jornadas de colocación que se realizan en distintas regiones, entre ellas San Miguelito.

El implante consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo mediante un procedimiento ambulatorio que dura apenas unos minutos. El dispositivo libera una hormona llamada progestina, que evita el embarazo.

“En dos o tres minutos tienes una anticoncepción que dura tres años”, explicó Rodríguez. También existe una versión que puede durar hasta cinco años y que utiliza dos pequeñas varillas colocadas en forma de V.

La especialista aclaró que el procedimiento es sencillo y se realiza bajo anestesia local. “Lo que más puede molestar es la aplicación de la anestesia. Luego el dispositivo se introduce y la paciente puede irse a casa el mismo día”, señaló.

Método seguro, pero con evaluación médica previa

Rodríguez destacó que el implante es considerado altamente efectivo, con una eficacia cercana al 99% para prevenir embarazos. Sin embargo, insistió en que la decisión de usar cualquier método anticonceptivo debe estar acompañada de una evaluación médica.

“Es importante escoger a la paciente adecuada para el método. Ningún anticonceptivo está completamente libre de efectos secundarios”, indicó.

Entre los efectos que podrían presentarse se encuentran irregularidades menstruales, cambios en el flujo o el patrón del periodo. También pueden aparecer dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo o molestias gastrointestinales, principalmente durante el periodo de adaptación.

Mitos sobre aumento de peso y esterilidad

Ante las dudas que circulan en redes sociales, la especialista aclaró que no existe evidencia significativa de que el implante provoque aumento de peso.

“No está diseñado para subir de peso. Si una paciente aumenta, generalmente está relacionado con su estilo de vida”, explicó.

También desmintió uno de los temores más frecuentes: que el implante cause esterilidad. Según Rodríguez, el método es completamente reversible.

“Una vez que se retira el dispositivo, la fertilidad regresa. Puede tomar entre tres y seis meses, aunque hay pacientes que quedan embarazadas incluso al mes de retirarlo”, detalló.

Puede utilizarse desde la adolescencia

El implante subdérmico puede ser utilizado por adolescentes que ya hayan iniciado su vida sexual, siempre bajo orientación médica.

Este tipo de anticonceptivos de larga duración es recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su eficacia para prevenir embarazos no planificados.

Más acceso en el sistema público

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, entre 2024 y 2025 se colocaron alrededor de 650 implantes en la región metropolitana.

Las autoridades sanitarias buscan aumentar esa cifra en 2026 mediante la adquisición de más dispositivos y la realización de nuevas jornadas de salud para acercar este método anticonceptivo a más mujeres.

“El objetivo es que más pacientes puedan acceder a un método que es cómodo, seguro y altamente efectivo”, concluyó la especialista.