¿La Chorrera está mejorando? Alcalde Eloy Chong detalla avances en basura, parques y desarrollo del distrito

Ante el crecimiento poblacional del distrito y el aumento del tráfico, el alcalde adelantó que el municipio también trabaja en proyectos para mejorar la movilidad urbana.

El alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, aseguró que en los últimos meses se han registrado mejoras en el sistema de recolección de basura, luego de que el municipio reforzara las exigencias a la empresa encargada del servicio y aplicara sanciones por incumplimientos.

De acuerdo con el alcalde, el municipio ha intensificado la supervisión para que la compañía cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, lo que ha contribuido a corregir fallas que anteriormente generaban quejas entre los residentes.

Chong indicó que el objetivo es mantener la presión institucional para garantizar un servicio más eficiente para la población del distrito.

Vertedero entre los mejores del país

En cuanto al manejo de los desechos, el alcalde sostuvo que el vertedero de La Chorrera mantiene evaluaciones positivas a nivel nacional.

Según explicó, autoridades ambientales han señalado que este sitio de disposición final se encuentra entre los que cumplen con los estándares requeridos en el país.

Indicó que distintas visitas técnicas y evaluaciones realizadas han coincidido en destacar su funcionamiento. “Siempre han dicho que es uno de los mejores vertederos que tenemos a nivel nacional”, afirmó.

✍️ También le puede interesar: Yamireliz Chong cuestiona proyecto sobre Colón y suspensión del debate a las reformas al reglamento de la Asamblea

Renovación del parque Feuillet

Dentro de los proyectos urbanos que impulsa el municipio, Chong destacó el proceso para renovar el parque Feuillet, uno de los espacios públicos más importantes del distrito.

El alcalde explicó que se organizó un concurso para seleccionar el nuevo diseño del parque, con el fin de fomentar la participación ciudadana y permitir que profesionales del área presentaran sus propuestas.

El proceso ya cerró su etapa de recepción de proyectos y, según indicó, más de 30 propuestas fueron entregadas, las cuales actualmente están siendo evaluadas por un equipo técnico que determinará cuál será la ganadora.

Además del parque Feuillet, el municipio también contempla intervenciones en el parque Libertador, otro punto céntrico y representativo de La Chorrera.

La iniciativa busca que la comunidad se sienta parte del proceso de transformación de estos espacios recreativos.

Nuevas paradas modernas y mejoras viales

Ante el crecimiento poblacional del distrito y el aumento del tráfico, el alcalde adelantó que el municipio también trabaja en proyectos para mejorar la movilidad urbana.

Entre las medidas previstas está la instalación de más de 50 paradas de transporte público modernas, que incluirán iluminación y sistemas de videovigilancia.

Paralelamente, el municipio mantiene conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para impulsar mejoras en el centro del distrito, especialmente en áreas como aceras, calles y sistemas de drenaje.

Reordenamiento de ventas informales

Otro de los retos que enfrenta el distrito es el crecimiento de las ventas informales en espacios públicos, una situación que también afecta a otras zonas del país.

El alcalde explicó que el municipio realizó operativos para retirar estructuras improvisadas que ocupaban aceras y áreas peatonales, pero procurando al mismo tiempo ofrecer alternativas a quienes dependen de esta actividad para su sustento.

Según detalló, varias personas fueron reubicadas tras un proceso de diálogo con las autoridades municipales.

Atracción de inversiones y generación de empleo

Chong también resaltó que el distrito ha logrado atraer nuevas inversiones privadas que podrían generar empleos para residentes de La Chorrera.

Entre los proyectos, mencionó desarrollos vinculados a empresas, además de otros inversionistas interesados en establecerse en el área.

El alcalde sostuvo que estas iniciativas, junto con proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno, podrían contribuir a dinamizar la economía local.

Entre las obras mencionadas figura la ampliación de infraestructuras viales y la construcción de nuevos puentes, incluyendo el puente Mariano Rivera en el área de Puerto Caimito, así como otro paso adicional proyectado en el sector de OnDgo, obras que buscan mejorar la conectividad del distrito y aliviar la congestión vehicular.

De concretarse estas iniciativas, señaló Chong, se abrirían nuevas oportunidades laborales para los residentes del distrito y se fortalecería el desarrollo urbano de La Chorrera.

Otras notas que podría leer: