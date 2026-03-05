Panamá mantiene diálogo con Cuba por panameños detenidos: pide asesoría legal y que familiares puedan visitarlos

La Cancillería panameña señaló que ambas naciones han sostenido comunicaciones a alto nivel , en un ambiente de respeto y cooperación diplomática, con el objetivo de asegurar que el proceso legal se desarrolle con todas las garantías correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá confirmó que mantiene conversaciones diplomáticas con Cuba por la situación de diez ciudadanos panameños que se encuentran bajo investigación en La Habana, mientras gestiona medidas para garantizar sus derechos y bienestar.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, desde que se conoció el caso, la Embajada de Panamá en la capital cubana activó los mecanismos de protección y asistencia consular. Diplomáticos panameños han mantenido contacto permanente con las autoridades cubanas para dar seguimiento al proceso y brindar acompañamiento a los connacionales.

La Cancillería panameña señaló que ambas naciones han sostenido comunicaciones a alto nivel, en un ambiente de respeto y cooperación diplomática, con el objetivo de asegurar que el proceso legal se desarrolle con todas las garantías correspondientes.

Durante estas conversaciones, Panamá reiteró la importancia de que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a asistencia jurídica local adecuada para los ciudadanos investigados.

Además, el Gobierno panameño planteó la posibilidad de que los connacionales puedan contar con asesoría legal adicional, siempre dentro del marco de las leyes cubanas.

Uno de los puntos centrales planteados por Panamá es de carácter humanitario. La Cancillería solicitó que se faciliten las condiciones para que los familiares de los panameños investigados puedan viajar a La Habana y visitarlos, medida que considera fundamental para el acompañamiento en este tipo de situaciones.

El Gobierno panameño reiteró que continuará dando seguimiento cercano al caso y mantendrá el diálogo con las autoridades cubanas para proteger los derechos, la integridad y el bienestar de sus ciudadanos.

El caso

Ayer, luego de ser presentados ante una autoridad judicial, los diez panameños detenidos en Cuba fueron formalmente instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional, basado en el artículo 124 del Código Penal cubano, confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La acusación, formulada el martes, se sustenta en que, presuntamente, habrían incitado contra el orden social y el Estado socialista mediante material considerado propagandístico por el sistema judicial cubano.

Según el sistema de justicia de Cuba, una vez formulados los cargos, el proceso entra en una fase investigativa que puede extenderse hasta por 90 días, periodo en el cual las autoridades recaban pruebas, testimonios y otros elementos antes de definir si el caso pasa a juicio.

Durante este tiempo, los detenidos están bajo custodia en instalaciones del órgano de Seguridad del Estado conocidas como Villa Marista, una prisión ubicada en La Habana, en la que permanecen detenidos políticos.

Los jóvenes panameños, detenidos el pasado sábado de acuerdo con información que dio a conocer el Ministerio del Interior de Cuba, se encuentran incomunicados entre sí, según fuentes cercanas a sus familias.

Con la imputación formal, los ciudadanos panameños enfrentan penas que van de tres a ocho años de prisión, las cuales podrían aumentar hasta diez años si las autoridades determinan que se utilizaron medios digitales o audiovisuales para difundir los mensajes investigados.

Familiares y allegados insisten en que el objetivo principal del viaje no era político, sino humanitario. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el grupo se habría trasladado desde La Habana hasta Matanzas para distribuir alimentos a más de 50 familias.

