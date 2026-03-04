Confirman cargos contra panameños detenidos en Cuba, fueron llevados a la prisión Villa Marista

Los jóvenes panameños, detenidos el pasado sábado de acuerdo con información que dio a conocer el Ministerio del Interior de Cuba, se encuentran incomunicados entre sí.

Luego de ser presentados ante una autoridad judicial, los diez panameños detenidos en Cuba fueron formalmente instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional, basado en el artículo 124 del Código Penal cubano, confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La acusación, formulada este martes, se sustenta en que, presuntamente, habrían incitado contra el orden social y el Estado socialista mediante material considerado propagandístico por el sistema judicial cubano.

Según el sistema de justicia de Cuba, una vez formulados los cargos, el proceso entra en una fase investigativa que puede extenderse hasta por 90 días, periodo en el cual las autoridades recaban pruebas, testimonios y otros elementos antes de definir si el caso pasa a juicio.

Durante este tiempo, los detenidos están bajo custodia en instalaciones del órgano de Seguridad del Estado conocidas como Villa Marista, una prisión ubicada en La Habana, en la que permanecen detenidos políticos.

Los jóvenes panameños, detenidos el pasado sábado de acuerdo con información que dio a conocer el Ministerio del Interior de Cuba, se encuentran incomunicados entre sí, según fuentes cercanas a sus familias.

Con la imputación formal, los ciudadanos panameños enfrentan penas que van de tres a ocho años de prisión, las cuales podrían aumentar hasta diez años si las autoridades determinan que se utilizaron medios digitales o audiovisuales para difundir los mensajes investigados.

Versión de la defensa: ayuda humanitaria en Matanzas

Familiares y allegados insisten en que el objetivo principal del viaje no era político, sino humanitario. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el grupo se habría trasladado desde La Habana hasta Matanzas para distribuir alimentos a más de 50 familias.

Lázara Gutiérrez Fernández, cubana de nacimiento con 35 años de residencia Panamá, quien además es la representante legal de los familiares de los panameños detenidos en Cuba, dijo que “Ellos fueron a distribuir alimentos, pero las personas, por las necesidades que existen, al enterarse se aglomeraron y obviamente la policía llegó y ya el resto lo sabe. Eso es normal allá. No garantizan nada, pero tampoco permiten la ayuda”.

Yo sé lo que es eso en carne propia. Llevo 36 años en Panamá, pero nací en Cuba y viví 35 años en ese país”.

Sus declaraciones refuerzan la versión de que la intervención policial se produjo tras la concentración espontánea de personas durante la entrega de ayuda.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mantiene gestiones con las autoridades cubanas para dar seguimiento al proceso, garantizar el acceso consular y velar por el respeto al debido proceso.

