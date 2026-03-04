Sinaproc y MiAmbiente coordinan reubicación de lagarto avistado en playa Torio de Veraguas

Las autoridades solicitaron a los pescadores artesanales evitar la limpieza y desviscerado de la producción pesquera en la desembocadura del río Torio, ya que los restos de peces y vísceras se convierten en alimento fácil para especies como lagartos o cocodrilos.

Veraguas/Las autoridades mantienen coordinaciones para la reubicación de un lagarto que ha sido avistado en playa Torio, en el distrito de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en conjunto con el Ministerio de Ambiente, informó que, mientras se avanza en el proceso de reubicación del animal, se están brindando recomendaciones a turistas, desarrolladores turísticos, pescadores y boteros que operan en la zona.

Entre las principales advertencias realizadas por Yackzabeth Jiménez, directora regional de Sinaproc en Veraguas, está que los pescadores artesanales eviten la limpieza y el desviscerado de la producción pesquera en la desembocadura del río Torio, ya que los restos de peces y vísceras se convierten en alimento fácil para especies como lagartos o cocodrilos, lo que provoca que estos animales pierdan el miedo y se acerquen cada vez más a las áreas frecuentadas por bañistas.

Una funcionaria de MiAmbiente señaló que se han realizado giras de campo y reuniones con moradores del área, debido a denuncias recurrentes por la presencia de estos reptiles en el sector. Indicaron que el río constituye el hábitat natural de estas especies, por lo que el problema se agrava cuando la actividad humana altera su comportamiento al facilitarles alimento.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Ambiente anunció que se procederá a la instalación de señalizaciones en puntos estratégicos de playa Torio y zonas cercanas al río, con el objetivo de advertir a la población y visitantes sobre la presencia de cocodrilos y reducir riesgos mientras continúan las evaluaciones para la reubicación del animal.

