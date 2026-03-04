Descentralización reporta 4,800 proyectos aprobados; asegura mayor control y transparencia en ejecución de fondos

Ciudad de Panamá, Panamá/La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, informó que el 80% de los corregimientos del país están ejecutando al menos un proyecto que impacta directamente la calidad de vida de sus comunidades, como parte de los resultados del período 2024-2025.

“El 80% de los corregimientos están ejecutando un proyecto que le mejora la vida a la gente. Hay 4,800 proyectos que están aprobados, cumplen con los requerimientos, sus montos están bien justificados y se están ejecutando. Ya un 25% terminó y los demás siguen en distintas etapas”, señaló Méndez durante declaraciones ofrecidas este miércoles 4 de marzo.r

La funcionaria detalló que actualmente hay 130 millones de dólares aprobados en proyectos, mientras que el Gobierno Nacional transfiere anualmente 186 millones de dólares para los tres programas que atienden necesidades de funcionamiento e inversión tanto de municipios como de juntas comunales.

Explicó que aproximadamente el 70% de esos recursos debe destinarse exclusivamente a inversión en infraestructura pública o programas educativos.

En cuanto a cuestionamientos sobre transparencia y denuncias por presunto uso irregular de fondos en el pasado, Méndez reconoció que existió “una historia donde hubo un camino al margen de lo que es la reglamentación de la institución”, pero enfatizó que la actual administración opera bajo controles estrictos.

“El mensaje que queremos enviar es que esta es una institución que hoy se maneja con todos los controles que estableció la ley desde un inicio y que practicamos completamente la transparencia”, afirmó.

Añadió que todos los montos transferidos y proyectos aprobados están disponibles para consulta pública en el sitio web oficial de la entidad y que además se realiza monitoreo en campo de las obras en ejecución.

“Esa historia se acabó. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Los que no pudieron presentar cómo lo utilizaron, pues lo tienen que explicar en el Ministerio Público o a la Contraloría, que son los que investigan”, sostuvo.

Méndez destacó que los fondos están permitiendo ejecutar proyectos en comunidades que históricamente carecieron de servicios básicos. “Estamos viendo comunidades que nunca habían tenido luz o que el agua la veían de vez en cuando. Con paneles solares hoy tienen energía, y eso también permite bombear agua. Hay caminos que ahora conectan poblados que antes ni siquiera podían llegar a un centro de salud”, expresó.

La directora también aseguró que ha mejorado la calidad en la formulación de proyectos por parte de autoridades locales. Indicó que actualmente el 90% de los expedientes se presentan completos, cuando anteriormente no alcanzaban el 30%, gracias a procesos de capacitación y al fortalecimiento de la consulta ciudadana.

“La comunidad en su consulta ciudadana se pone de acuerdo con su autoridad y decide en qué va a usar los fondos. Eso luego se formula y nos lo presentan para validarlo”, puntualizó.

Con información de Luis De Jesús Mendoza