Autoridad de Descentralización advierte que podrían aumentar denuncias por falta de informes sobre uso de fondos

Ciudad de Panamá, Panamá/La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, advirtió este miércoles 25 de febrero que podría incrementarse el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la falta de informes solicitados a juntas comunales y municipios que manejan recursos de descentralización.

Según detalló, en lo que va de 2025 se han realizado 663 solicitudes de información a estos gobiernos locales; sin embargo, 36 no han recibido respuesta. Hasta la fecha, se han presentado 247 denuncias ante el Ministerio Público que involucran un monto aproximado de 214 millones de dólares.

Méndez explicó que el proceso de revisión aún no concluye. “Bueno, ese proceso todavía no ha concluido, eran más de seiscientos expedientes de cajas y cajas y cajas, pero ya estamos como en la última etapa... esperamos aquí a un par de meses ya haber evacuado... pues todo lo que tenemos en materia de evaluar todos esos informes”, expresó.

Agregó que, como parte de las investigaciones, la institución ha debido responder múltiples requerimientos de las autoridades. “Sin embargo, ahora la Fiscalía nos pide gran cantidad de oficios y nada más este año ya hemos presentado más de 500 documentos de oficio en respuesta”, indicó.

La entidad también ha contestado al menos 235 oficios solicitados por el Ministerio Público, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, cifra que podría aumentar conforme avancen las investigaciones y se reciban los informes pendientes.

En cuanto a las reformas a la Ley de Descentralización que se analizan en la Asamblea Nacional, Méndez señaló que la institución ha presentado aportes enfocados en mejorar la distribución de recursos, fortalecer la participación ciudadana y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

“El tema de la distribución de recursos es muy importante; la participación ciudadana, cómo la podemos reglamentar de una forma que sea más representativa; el tema de la rendición de cuentas, que también es un área que se debe fortalecer y establecer ciertos mecanismos más claros”, puntualizó.

La directora reiteró que el proceso de fiscalización continúa y que la institución seguirá colaborando con las autoridades competentes para esclarecer el uso de los fondos públicos asignados a través de la descentralización.

Con información de María De Gracia