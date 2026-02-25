Autoridad Nacional de Aduanas responde a comunicado de Venezuela sobre valija diplomática en Tocumen

El hecho se registró cuando una representante del gobierno venezolano arribó a territorio panameño y presentó en el área de escáneres cuatro equipajes. Dos de estos mostraron imágenes irregulares que requerían verificación adicional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas emitió un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, que denunció la presunta apertura forzada de una valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

Aduanas aclaró que todas las actuaciones realizadas durante el procedimiento se efectuaron “conforme a la normativa nacional y a los acuerdos internacionales vigentes”, con el propósito de proteger el territorio nacional y la seguridad de sus habitantes.

El hecho se registró cuando una representante del gobierno venezolano arribó a territorio panameño y presentó en el área de escáneres cuatro equipajes. Dos de estos mostraron imágenes irregulares que requerían verificación adicional. Al ser notificada de la revisión, la funcionaria afirmó que se trataba de valijas diplomáticas. De inmediato, la Autoridad Nacional de Aduanas coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para continuar el proceso.

Tras la inspección de rigor, la Cancillería panameña determinó que los bultos no cumplían con los requisitos establecidos en el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, tratado internacional que exige signos exteriores visibles, sellos y otros elementos de inviolabilidad para que un envío sea considerado valija diplomática.

