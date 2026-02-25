Transportistas paralizan servicio en terminal de Colón por falta de información sobre nueva infraestructura

Según los transportistas, no han recibido detalles oficiales sobre cómo operará la nueva infraestructura ni cuál será su participación en el proyecto.

Colón/Conductores de autobuses suspendieron el servicio por aproximadamente 40 minutos en la terminal pública de Colón, como medida de protesta ante la falta de información relacionada con el funcionamiento de la nueva terminal que se construye en la provincia.

Según los transportistas, no han recibido detalles oficiales sobre cómo operará la nueva infraestructura ni cuál será su participación en el proyecto.

Asimismo, solicitaron respuestas sobre el estado de la actual terminal, ubicada en la calle 15 avenida Bolívar, la cual , aseguran, presenta un notable deterioro tras años sin mantenimiento adecuado, pese al alto flujo de usuarios que la utilizan a diario.

🔗Puedes leer: Indignación en Colón por muerte de adulto mayor tras ataque con piedras

Luis Rodríguez, transportista de la ruta Panamá–Colón, manifestó que el proyecto de la nueva terminal se desarrolla bajo una modalidad privada y que los conductores no han sido tomados en cuenta en el proceso informativo.

Ante la situación, presidentes de distintas rutas se trasladaron a la Gobernación de Colón, donde sostuvieron una reunión con el gobernador de la provincia y el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Los dirigentes del transporte indicaron que esperan recibir en los próximos días una respuesta formal a las inquietudes planteadas, tanto sobre las condiciones de la terminal actual como sobre la operatividad de la nueva infraestructura en construcción.

Con información de Néstor Delgado