Colón: Minsa evalúa reactivar el antiguo hospital Manuel Amador Guerrero para unificar servicios

Según el comunicado, el ministro constató la limitación de espacio para albergar adecuadamente estos servicios, lo que motivó el análisis de una posible reubicación parcial.

Colón/La falta de espacio en la sede regional del Ministerio de Salud en Colón ha llevado a las autoridades a evaluar alternativas para mejorar la atención a la población, entre ellas la posible reutilización del antiguo hospital Manuel Amador Guerrero.

Durante una gira de trabajo en la provincia, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó centros médicos como los de Chilibre y Juventina Montenegro de Sardinilla, además del Policentro Juan Antonio Núñez, en Calle 9, donde conoció de primera mano las principales necesidades en infraestructura, insumos, medicamentos y recurso humano.

El recorrido también incluyó la sede regional del Minsa en la Costa Atlántica, donde actualmente funcionan varias clínicas, entre ellas la de Heridas, la de Salud Integral del Adolescente y la que atiende a pacientes con VIH. En el mismo edificio operan además las oficinas administrativas, el almacén de medicamentos y el cuarto frío del Programa Ampliado de Inmunización.

Según el comunicado oficial, el ministro constató la limitación de espacio para albergar adecuadamente estos servicios, lo que motivó el análisis de una posible reubicación parcial.

En ese contexto, el titular de Salud manifestó: “Aquí en Colón vamos a unificar los servicios públicos de salud, por lo que adecuaremos estas áreas para albergar diferentes clínicas. Se trata de una estructura emblemática, construida en 1936, que puede ser reutilizada”.

El antiguo hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en el casco antiguo de Colón, es considerado una edificación histórica que podría recuperar protagonismo dentro del sistema público de salud si se concretan los planes de adecuación.

La gira contó con la participación de la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, y del director nacional de Infraestructura en Salud, Abdiel Escobar, quienes acompañaron al ministro en la evaluación técnica de las instalaciones.

Con esta iniciativa, el Minsa busca reorganizar y fortalecer los servicios sanitarios en la provincia, garantizando mejores condiciones tanto para pacientes como para el personal médico.