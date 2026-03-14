Inauguran la primera Feria Agroartesanal y Folclórica en la comunidad Barrigón en Coclé

Los productores locales tienen a la venta vegetales y artesanías típicas, como sombreros pintados.

Provincia de Coclé/La comunidad Barrigón, en el distrito de La Pintada, inauguró su primera Feria Agroartesanal Turística y Folclórica. Este evento, que se extenderá hasta mañana domingo 15 de marzo, se está realizando a un costado de la quebrada Las Yayas.

Los moradores de Barrigón, con gran dedicación, trabajaron durante varios días para limpiar y adecuar el espacio donde se está desarrollando la feria. Campesinos y artesanos de la comunidad unieron esfuerzos para preparar el lugar y montar sus pequeños "ranchitos", donde exhiben sus productos.

Andrea Arcia, una de las productoras presentes, destacó que "el trabajo en conjunto de la comunidad ha hecho posible este evento, permitiendo que los campesinos puedan vender lo que producen en la tierra".

Los asistentes pueden disfrutar de una variada oferta agropecuaria, con productos cultivados localmente, como guineo, naranja, café, yuca, plátano, piña, otoe y sandía. También se podrán encontrar artesanías típicas, sombreros pintados a mano y plantas.

Con información de Nathali Reyes.