Trump dice que las negociaciones con Irán podrían concluir ‘este fin de semana’

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con Irán van "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana", pero tampoco descartó que fracasen.

"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró a periodistas en el Despacho Oval.

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

Ambos países intercambiaron luego ataques en el estrecho de Ormuz, que también impactaron a países vecinos como Kuwait, a pesar del cese al fuego.

"En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada", ironizó el presidente.