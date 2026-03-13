Conductor quedó atrapado en accidente de tránsito en Dolega, termina con lesiones graves

Chiriquí/Unidades del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí con equipos especiales lograron extraer al conductor de una camioneta que resultó atrapado y con lesiones graves tras una colisión con el conductor de un camión.

Tras esta colisión, el vehículo tipo camión se vuelca, aplastando esta camioneta en donde estaba este ciudadano, que resultó con lesiones graves.

La rápida intervención de las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, que con la realización de maniobras especiales lograron la extracción de esta persona que quedó atrapada en su auto, tras esta colisión, que se registró en la vía David Dolega, sector de El Majagua.

Residentes del sector dijeron que es necesario que los conductores incrementen sus medidas de seguridad, sigan las reglas del tránsito, eviten sobre todo la velocidad y el manejo desordenado, para no verse involucrados en este tipo de accidentes.