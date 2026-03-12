Caja de Seguro Social brinda atención médica a trabajadores de la zafra en Coclé

Durante la jornada se realizaron evaluaciones médicas generales y se aplicaron vacunas a través del programa de enfermería de la institución.

Coclé/Cerca de 200 trabajadores de campo que participan en la temporada de zafra del cultivo y corte de caña de azúcar en el Ingenio Santa Rosa, en la provincia de Coclé, recibieron atención médica durante una jornada organizada por la Caja de Seguro Social (CSS).

Estas actividades buscan acercar los servicios de salud ocupacional y preventiva a los trabajadores directamente en sus lugares de trabajo. Durante la jornada se realizaron evaluaciones médicas generales y se aplicaron vacunas a través del programa de enfermería de la institución.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Nacional en coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la CSS, orientada a fortalecer la salud laboral en los distintos sectores productivos del país.

El director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que este programa permite movilizar equipos médicos hasta las empresas para ofrecer atención preventiva a los trabajadores.

Por su parte, la directora nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, Elsa Granda, detalló que durante estas jornadas se realizan diversas evaluaciones médicas, entre ellas pruebas para medir los niveles de colinesterasa, además de análisis de función renal y hepática, glicemia y urianálisis.

Granda señaló que Coclé es una de las provincias con mayor incidencia de enfermedades renales, por lo que la institución impulsa este tipo de operativos para detectar posibles afectaciones a tiempo.

“Nuestro principal enfoque es identificar de manera temprana signos de insuficiencia renal en esta población trabajadora, con el fin de evitar que los pacientes lleguen a requerir diálisis o enfrenten complicaciones mayores”, indicó la especialista.

Como parte de este programa de vigilancia médica ocupacional, desde enero la CSS también ha realizado jornadas en fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro, donde se ha brindado atención a más de 1,700 trabajadores.

Asimismo, se han desarrollado operativos en empresas dedicadas al cultivo y procesamiento de palma aceitera, beneficiando a más de 700 trabajadores, mientras que en la empresa Banapiña, en Barú, provincia de Chiriquí, se prevé atender a más de mil colaboradores a partir del mes de abril.