Miviot realiza operativos sorpresa en Ciudad de Esperanza para detectar irregularidades en el uso de apartamentos

También se han identificado unidades cerradas sin ocupación, así como la realización de actividades tipo parking en las viviendas, con piscinas instaladas en áreas comunes o estacionamientos.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en conjunto con la Policía Nacional, realiza una serie de operativos sorpresa en diferentes torres del complejo urbanístico Ciudad de Esperanza, ubicado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los apartamentos adjudicados y garantizar el correcto manejo de los recursos del Estado.

Las acciones son encabezadas por personal del Departamento de Desarrollo Social de la Regional de Panamá Oeste y han permitido detectar preliminarmente diversas irregularidades, entre ellas beneficiarios que alquilan los apartamentos mientras residen en otras zonas o provincias.

Durante las inspecciones también se han identificado viviendas cerradas sin ocupación y la realización de actividades tipo “parking”, con fiestas en las torres, instalación de piscinas en áreas comunes o estacionamientos y uso indebido de los espacios compartidos.

El director provincial del Miviot en Panamá Oeste, Ariel Guevara, explicó que las autoridades están realizando llamados de atención y citaciones a los beneficiarios involucrados para que realicen los correctivos correspondientes.

“Para nosotros es importante que la persona que recibió el beneficio tenga la oportunidad de residir en el apartamento, porque para eso se le entregó, para que vivan ahí”, indicó.

Guevara señaló que la entidad ha sostenido conversaciones con el director nacional de Desarrollo Social del Miviot, Guillermo Leblanc, con miras a iniciar procesos de eliminación de resoluciones de adjudicación en aquellos casos donde se comprueben irregularidades.

“Lo que ocurre es que cobran el alquiler y no pagan el apartamento al Banco Hipotecario Nacional. Están lucrando con un beneficio que fue otorgado para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

El funcionario agregó que los operativos se realizan con el acompañamiento de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de garantizar la seguridad durante las inspecciones.

Asimismo, explicó que también se ha detectado el llamado “modo parking”, donde algunos residentes organizan fiestas los fines de semana dentro de las torres, afectando la convivencia entre los vecinos.

“Dentro de las torres hacen sus fiestas, ponen piscinas y utilizan áreas comunes de forma indebida, y estas son conductas que entorpecen la libre convivencia. Recordemos que las plantas bajas están destinadas a personas con discapacidad”, enfatizó.

Actualmente, el Miviot mantiene tres casos de beneficiarios que han renunciado voluntariamente al apartamento adjudicado. En estas situaciones, el equipo interdisciplinario de la institución inició el levantamiento de expedientes sociales de los nuevos ocupantes, con el propósito de adjudicar las viviendas a familias que realmente necesiten la solución habitacional.

Como parte de los planes para mejorar la calidad de vida de los residentes, el Miviot también contempla la creación de un mercado comunitario que permita a las familias de Ciudad de Esperanza adquirir productos a bajo costo sin salir del área.

En este complejo habitacional residen actualmente más de 20 mil personas y, una vez culminadas todas las entregas, se espera completar la ocupación de 2,180 apartamentos de dos y tres recámaras.