Aprehenden a dos personas por peculado que asciende a más de un millón en perjuicio del Miviot

Las investigaciones se remontan al año 2023 cuando fueron denunciadas irregularidades relacionadas con cheques pertenecientes a la planilla de la institución.

Dos personas fueron aprehendidas hoy durante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Brisas del Golf y Samaria en el distrito de San Miguelito, como parte de la Operación Istmo 2.0, por su presunta vinculación con los delitos de peculado y contra la fe pública en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el caso guarda relación con la presunta sustracción de fondos destinados a programas de apoyo social, lo que habría generado una lesión económica superior a 1.4 millones de dólares.

Se trata de una exfuncionaria del Miviot y un particular, aprehendidos por la Policía Nacional y puestos a órdenes del Ministerio Público. Deberán comparecer ante un juez de control de garantías en un plazo máximo de 24 horas, donde se realizará la imputación de cargos y se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

Con estas nuevas aprehensiones se eleva a 11 el número de personas investigadas por estos hechos.

Nota de interés: Exadministrador de contratos del MOP y testigo de la Fiscalía declara en juicio por peculado contra exministro Suárez

Investigación inició en 2023

Las pesquisas se remontan a junio de 2023, cuando las autoridades detectaron irregularidades relacionadas con cheques pertenecientes a la planilla del Ministerio de Vivienda.

Ese mismo mes, en el sector de Versalles, corregimiento de Don Bosco, fueron aprehendidas tres personas que se desplazaban en un vehículo donde las autoridades hallaron 36 cheques del Miviot y 20 mil dólares en efectivo, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema de desvío de fondos.

Como parte de la investigación, en mayo del año pasado las autoridades ejecutaron 14 diligencias de allanamiento en sectores de San Antonio, Villa Lucre, Tocumen y Panamá Oeste, donde fueron aprehendidas otras seis personas presuntamente vinculadas con la trama.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los cheques investigados pertenecían a la planilla institucional del Ministerio de Vivienda; sin embargo, varias personas que no laboraban en la entidad habrían recibido pagos, lo que forma parte del esquema bajo investigación.