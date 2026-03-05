Lotería Fiscal tiene nuevas reglas: Ahora se jugará en cuatro regiones y $440 mil en premios mensuales

La medida busca mantener un proceso uniforme y garantizar la transparencia en la selección de los ganadores de este programa impulsado por el MEF para incentivar la solicitud de facturas y la formalización de la economía.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una nueva etapa para la Lotería Fiscal, que ahora se expandirá hacia distintas provincias del país con el objetivo de permitir una mayor participación de la ciudadanía en los sorteos.

Como parte de esta reorganización, el país fue dividido en cuatro regiones para la realización de los sorteos.

Ana Matilde Amado, subsecretaria del MEF, explicó que la primera estará conformada únicamente por la provincia de Panamá. La segunda agrupará a Darién, Colón y Panamá Oeste; la tercera incluirá a Coclé, Herrera y Los Santos; mientras que la cuarta estará integrada por Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Las autoridades detallaron que la distribución de premios se mantendrá igual que en los últimos cuatro sorteos. En cada uno se entregarán 25 premios que suman 110,000 dólares. De esta manera, al mes se realizarán cuatro sorteos, lo que representa una distribución total de 440,000 dólares.

También se anunciaron nuevas reglas para participar.

Los sobres que se utilicen para depositar las facturas deberán ser tamaño carta; no se permitirá el uso de sobres más grandes ni aquellos que tengan stickers o colores llamativos, ya que serán descartados al momento de realizar el sorteo.

La medida busca mantener un proceso uniforme y garantizar la transparencia en la selección de los ganadores de este programa impulsado por el MEF para incentivar la solicitud de facturas y la formalización de la economía.

Información de Jorge Quirós

También puede leer: