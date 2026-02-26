EN VIVO | Lotería Fiscal: Estos fueron los ganadores de los $110 mil del primer sorteo del año

El programa, creado para fomentar la cultura tributaria y contrarrestar la evasión fiscal, busca premiar a los contribuyentes que solicitan sus facturas al momento de realizar compras o contratar servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El primer sorteo del año de la Lotería Fiscal, cuarto sorteo en general, se realizó este jueves 26 de febrero con una bolsa total de 110 mil dólares en premios, dirigida a consumidores que solicitaron sus facturas al realizar compras o contratar servicios.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca fortalecer la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal mediante incentivos a los contribuyentes. Representantes del MEF indicaron que al menos 330 mil sobres se depositaron en los buzones a nivel nacional.

Además de los niños encargados de revolver los sobres dentro de la piscina, también fueron autorizados adultos para ayudar a revolver debido a la cantidad de sobres que participan.

En esta edición se sortearon 25 premios distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de 10,000 dólares

10 premios de 5,000 dólares

10 premios de 1,000 dólares

El grupo de niños con ojos vendados sacó los primeros sobres alrededor de las 1:37 p.m.; tras ser verificados por el notario público, se determinó que varios no cumplían con los requisitos y se procedió a sacar nuevamente otros sobres.

Ganadores de $10,000

María Isabel Pitty, residente en David, Chiriquí Maritza O. de Flores, residente en Villa Lucre, Panamá Eusebia M. Vergara, residente en San Antonio, Panamá Cecilia Gisela Fasano, residente en Vía Porras, Panamá Julia Flores, residente en Villa Lucre, Panamá

El sorteo se llevó a cabo en el centro comercial Soho Mall, en la ciudad de Panamá, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de la entidad, así como en el YouTube de TVN Noticias.

Participación ciudadana

Para participar, los interesados debían ser personas naturales mayores de 18 años y haber solicitado y conservado facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, ya fuera de equipos fiscales autorizados, facturas electrónicas impresas o comprobantes auxiliares electrónicos.

Cada participante debía introducir cinco facturas por sobre, con la posibilidad de entregar varios sobres. En el exterior se consignaron los datos personales del participante: nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Las autoridades recordaron que las facturas sin datos del comprador podían completarse manualmente en el reverso con el nombre y número de cédula, y que los sobres debían estar debidamente sellados para evitar su descalificación.

Restricciones del sorteo

La DGI reiteró que no podían participar:

Personas jurídicas

Servidores públicos de la Junta de Control de Juegos ni de la DGI

Facturas emitidas manualmente o por sistemas no autorizados

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deberán presentar:

Cédula de identidad personal vigente (panameños) o pasaporte/carné de residente permanente (extranjeros)

Número de cuenta bancaria para el depósito

Certificación bancaria sellada y firmada por el banco emisor

La entidad destacó que el programa ha tenido buena acogida entre los ciudadanos, al convertir las compras cotidianas en una oportunidad de premio mientras se promueve el cumplimiento fiscal en el país.