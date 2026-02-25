¡Todo listo! Mañana se realiza el primer sorteo de la Lotería Fiscal; se repartirán $110 mil en premios

Quienes participan de este primer sorteo son personas naturales mayores de 18 años que hayan solicitado y conservado facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, ya sea de equipos fiscales autorizados, facturas electrónicas impresas o comprobantes auxiliares electrónicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La espera terminó para quienes depositaron sus facturas en las urnas de la Lotería Fiscal. Este jueves 25 de febrero, a la 1:00 p.m., se conocerán los 25 ganadores del primer sorteo del año, que se realizará en el centro comercial Soho Mall, en la ciudad de Panamá.

El evento es organizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la entidad.

Premios y cierre de urnas

Para esta tercera edición, la DGI destinará 110 mil dólares en premios, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de 10 mil dólares

10 premios de 5 mil dólares

10 premios de 1,000 dólares

Las urnas cerraron el pasado 19 de febrero. Desde entonces, personal de la institución procedió al retiro de los sobres depositados en los centros comerciales y oficinas provinciales habilitadas.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

En este tercer sorteo participan personas naturales mayores de 18 años que hayan solicitado y conservado facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, ya sea de equipos fiscales autorizados, facturas electrónicas impresas o comprobantes auxiliares electrónicos.

Cada participante debía introducir cinco facturas por sobre, con la posibilidad de presentar varios sobres. En el exterior se incluyeron los datos personales: nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Las facturas sin datos del comprador podían completarse a mano en el reverso con el nombre y número de cédula. Además, los sobres debían estar debidamente sellados para evitar su descalificación. Durante el sorteo, personal de la DGI verificará que cada sobre cumpla con los requisitos.

Restricciones del sorteo

No podrán participar:

Personas jurídicas

Servidores públicos de la Junta de Control de Juegos ni de la DGI

Facturas emitidas manualmente o por sistemas no autorizados por la DGI

Requisitos para reclamar el premio

Quienes resulten ganadores deberán presentar:

Cédula de identidad personal vigente (nacionales) o pasaporte/carné de residente permanente (extranjeros)

Número de cuenta bancaria para el depósito del premio

Certificación bancaria de la cuenta, sellada y firmada por el banco emisor

La DGI reiteró que la iniciativa busca incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.