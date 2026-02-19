¡Última oportunidad! Hoy cierran las urnas para participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal y ganar hasta $10 mil

Las urnas cerrarán al finalizar la jornada, por lo que quienes aún no han depositado su sobre tienen solo horas para hacerlo y asegurar su oportunidad de poder ganar.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Tienes tus facturas listas? Este jueves 19 de febrero de 2026 es el último día para depositar los sobres y participar en el primer sorteo del año de la Lotería Fiscal.

Las urnas cerrarán al finalizar la jornada, por lo que quienes aún no han depositado su sobre tienen solo horas para hacerlo y asegurar su oportunidad de poder ganar. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca incentivar a los ciudadanos a exigir su factura fiscal en cada compra.

¿Qué facturas son válidas?

Para este sorteo, que se realizará el 26 de febrero de 2026, serán aceptadas todas las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, fecha en que cierran oficialmente las urnas.

Si tus comprobantes están dentro de ese rango, aún estás a tiempo.

¿Cuánto puedes ganar?

En esta primera edición del 2026 se entregarán:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

Y hay un detalle clave: la participación es ilimitada. Esto significa que puedes depositar todos los sobres que desees, siempre que cumplan con los requisitos, aumentando así tus probabilidades.

Evita que tu sobre sea anulado

En sorteos anteriores, muchos sobres fueron descartados por errores sencillos pero determinantes. Para evitar quedar fuera, revisa cuidadosamente los siguientes puntos:

Cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas válidas.

Las facturas deben tener nombre completo y número de cédula ; si no aparecen impresos, puedes escribirlos al reverso.

; si no aparecen impresos, puedes escribirlos al reverso. El sobre debe estar bien sellado.

En la parte externa debes colocar claramente: nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

Un solo dato faltante puede dejarte fuera del sorteo.

El MEF ha proyectado que en próximos sorteos podrían recibirse hasta un millón y medio de sobres, lo que ha llevado a evaluar ajustes en el formato. Entre las opciones se contempla la realización de sorteos regionales o provinciales, con el propósito de fortalecer la equidad y transparencia del proceso.

Por ahora, la decisión está en manos de los ciudadanos. Hoy 19 de febrero se cierra la puerta para participar en el sorteo del 26 de febrero. Si aún no has armado tu sobre, el reloj corre.