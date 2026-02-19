Su trayectoria desde Boca del Toro hasta los podios internacionales sirve de inspiración para nuevas generaciones que buscan explorar actividades fuera de la tecnología convencional.

Ciudad de Panamá/Ashley Castillo, tricampeona nacional de ajedrez, ha logrado un hito sin precedentes para el deporte en Panamá. La joven de 16 años obtuvo recientemente el título de Maestro Internacional, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), durante el vigésimo Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe 2025.

El evento se llevó a cabo en Puerto Rico, donde Castillo compitió contra 23 jugadores. Destacó que todos sus rivales eran varones, siendo ella la única participante femenina en la categoría.

Al ganar el primer lugar, logró una hazaña que la posiciona en la élite del ajedrez competitivo regional. Este reconocimiento la convierte en la primera mujer panameña y centroamericana en conseguir este título. Además, se establece actualmente como la latinoamericana más joven en alcanzarlo.

Para Castillo, este logro no solo representa un premio, sino un estatus mundial que la convierte en una pieza clave dentro del circuito competitivo internacional. Su nombre ya es reconocido en el ajedrez mundial, dejando a Panamá en alto tras una actuación dominante frente a competidores experimentados.

De Bocas del Toro al podio mundial

Residente de Bocas del Toro, la ajedrecista practica este deporte desde hace casi ocho años. Reveló que su ingreso al mundo del ajedrez fue impulsado por su madre, con el objetivo de reducir la adicción al celular que presentaba en su infancia. Lo que comenzó como una estrategia para desconectarse de las pantallas se transformó en su pasión principal y en un talento oculto que descubrió a temprana edad.

Actualmente, Ashley continúa sus estudios de colegio mientras mantiene su entrenamiento. El título obtenido abre puertas significativas para su futuro académico y deportivo.

Explicó que esto le permite optar por becas en el exterior, específicamente en universidades que reconocen el ajedrez y cuentan con academias o seguimiento para deportistas de alto rendimiento. Esto le otorga la posibilidad de continuar su formación profesional fuera del país sin abandonar su carrera deportiva.

El ajedrez está considerado oficialmente como un deporte, y su práctica se ha incrementado en diversas instituciones educativas.

Castillo enfatizó que, al igual que cualquier disciplina deportiva, el ajedrez requiere disciplina, resiliencia y mucha pasión para llegar lejos. Para la tricampeona, el juego va más allá del movimiento de piezas. Lo define como una actividad hermosa donde la paciencia, el autocontrol y la toma de decisiones son fundamentos esenciales.

Su mensaje para los niños que consideran el ajedrez difícil es claro: con dedicación se pueden superar las barreras. Con este triunfo, Ashley Castillo pone el nombre de Panamá en alto en los tableros mundiales. Su trayectoria desde Boca del Toro hasta los podios internacionales sirve de inspiración para nuevas generaciones que buscan explorar actividades fuera de la tecnología convencional.

La joven promete seguir participando en próximas competiciones, consolidando su legado en el ajedrez panameño y demostrando que el talento nacional tiene proyección global.