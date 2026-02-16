Michael Jordan y Tyler Reddick conquistan Daytona: Entre la gloria histórica y la polémica viral

Victoria política ante NASCAR Más allá del asfalto, este triunfo representa un golpe de autoridad para los propietarios de equipos que mantuvieron una demanda federal antimonopolio contra NASCAR, resuelta apenas en diciembre pasado.

Panamá/El piloto Tyler Reddick se coronó campeón de la Daytona 500 este domingo 15 de febrero de 2026, otorgando a la leyenda de la NBA, Michael Jordan, su primera victoria en "La Gran Carrera Americana" como propietario del equipo 23XI Racing.

La hazaña, lograda en una dramática última vuelta, ha colocado el nombre de Jordan nuevamente en la cima del deporte, aunque el festejo se ha visto empañado por un controvertido gesto del exbasquetbolista que se volvió viral.

Otras noticias: Barcelona renueva con la F1 hasta 2032: calendario, rotación con Spa y fechas clave

Un final de infarto en la pista Reddick, al volante de un Toyota, logró una victoria estratégica tras liderar únicamente la vuelta final de la competencia. El desenlace se produjo cuando Reddick realizó un avance agresivo y golpeó el auto de Chase Elliott, quien tenía el control de la carrera hasta ese momento, provocando su choque y despejando el camino hacia la bandera a cuadros. El podio fue completado por Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) y Joey Logano (Ford), cerrando un podio multi-marca en el Daytona International Speedway.

Otras noticias: SKAPA y TVMAX sellan alianza para impulsar el karting panameño en 2026

El "séptimo anillo" de Su Majestad Para Michael Jordan, quien cumplirá 63 años esta semana, este triunfo ha sido catalogado por analistas y fanáticos como su "séptimo anillo", sumándose a los seis campeonatos obtenidos con los Chicago Bulls. Visiblemente emocionado, Jordan celebró con un "abrazo de oso" a Reddick y recibirá un anillo de la Daytona 500 (talla 13) como regalo de cumpleaños.

No obstante, su compañero de equipo, Bubba Wallace, terminó en la décima posición con sentimientos encontrados tras liderar gran parte de la prueba, mientras que el copropietario Denny Hamlin finalizó en el puesto 31 debido a un accidente previo.

Festejo bajo la lupa: La polémica con Beau Reddick A pesar de la magnitud del logro deportivo, el nombre de Jordan es tendencia en redes sociales por razones ajenas al motor. Un video viral captado durante la entrega del trofeo muestra al legendario deportista pellizcando la espalda y la parte posterior de las piernas de Beau, el hijo de Tyler Reddick.

Otras noticias: F1 | Mercedes domina el último día de ensayos en Baréin 2026

Otras noticias: Temporada F1 2026 se estrena en Baréin: Nuevo reglamento y caos pronosticado por Norris en entrenamientos oficiales

Esta acción ha desatado críticas severas y debates en diversas plataformas, donde muchos usuarios y medios de comunicación han condenado el comportamiento por considerarlo excesivo o inapropiado durante la euforia del momento.

Victoria política ante NASCAR Más allá del asfalto, este triunfo representa un golpe de autoridad para los propietarios de equipos que mantuvieron una demanda federal antimonopolio contra NASCAR, resuelta apenas en diciembre pasado. La victoria de Reddick completó una "barrida" de fin de semana para los equipos litigantes (Front Row Motorsports y 23XI), consolidando un cambio en el modelo de negocio y reparto de ingresos dentro de la categoría reina del automovilismo estadounidense.