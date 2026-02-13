F1 | Mercedes domina el último día de ensayos en Baréin 2026

La escudería británica tratará de revalidar los títulos de campeón del mundo de pilotos -logrado por Norris - y el de constructores, ganado en 2024 y 2025 .

Sakhir, Baréin/La escudería de F1 Mercedes-AMG y sus dos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, dieron las vueltas más rápidas este viernes en el último día de los primeros ensayos oficiales de la temporada 2026 en Baréin.

El pequeño reino del Golfo alberga en dos sesiones -de miércoles a viernes, y después del 18 al 20 de febrero- los test oficiales abiertos a las once escuderías antes de la campaña que dará comienzo en marzo y cuyo régimen técnico para los motores, los chasis y la aerodinámica ha cambiado por completo.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido cerrando su mejor vuelta al circuito de Sakhir en 1 minuto 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano, de 19 años, superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas.

El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas.

Sus respectivos compañeros, el monegasco Charles Leclerc y el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris, no saltaron al asfalto este viernes luego de haber sido los más rápidos la víspera.

El objetivo de estos ensayos es acumular vueltas en pista para obtener todos los datos posibles sobre la fiabilidad de los motores y el comportamiento del chasis, antes del primer Gran Premio, en Melbourne, Australia, el 8 de marzo.

Los dos Red Bull-Ford del cuádruple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen, y del joven francés Isack Hadjar terminaron en cuarta y quinta posición, respectivamente.

"Está claro que Mercedes y Ferrari son de momento más competitivos que nosotros. Nos queda trabajo por hacer", comentó el director de McLaren, Andrea Stella.

El nuevo reglamento técnico de los motores y chasis modifica profundamente los autos de la disciplina estrella del deporte del automóvil: los 22 monoplazas, con aerodinámica retocada, tienen motores híbridos y cuentan con un nuevo botón "boost" para acelerones repentinos y facilitar los adelantamientos.

Pero Verstappen los comparó el jueves con una "Fórmula E con esteroides", mientras que Hamilton instó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a asegurarse de que todas las escuderías compitan "en pie de igualdad", aludiendo a una supuesta ventaja de motor de Mercedes-AMG.