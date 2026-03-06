Quejas por desorganización en venta de arroz del IMA en Merca David

David, Chiriquí/Usuarios que acudieron a comprar arroz subsidiado en las tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en David manifestaron su molestia por la desorganización y las largas filas registradas durante la jornada de venta realizada en las instalaciones de Merca David.

De acuerdo con el reporte, la situación se originó debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de aires acondicionados dentro de las instalaciones, lo que obligó a trasladar temporalmente la venta del producto a un área externa. Aunque la administración del IMA en Chiriquí indicó que se trata de una situación eventual, algunos compradores aseguran que este tipo de inconvenientes se ha repetido en varias ocasiones.

Consumidores que acudieron desde tempranas horas expresaron su inconformidad por la organización del proceso. Algunos señalaron que debieron madrugar para poder adquirir el producto. “Esto es lo mismo todo el tiempo. Muchos madrugamos y ahora nos dejan de último”, comentó una de las usuarias, mientras otro comprador afirmó que “la fila se fue formando muy mal desde el inicio”.

Otra de las consumidoras indicó que llegó al lugar desde las 2:00 a.m. para poder comprar una bolsa de 20 libras de arroz, pero criticó la logística de la jornada, calificándola como “muy mal organizada”.

Por su parte, el director regional del IMA en Chiriquí, Luis Cerrud, explicó que el traslado de la venta se realizó para no suspender la jornada programada. Detalló que el mantenimiento de los aires acondicionados requería utilizar el área habitual de atención, por lo que se coordinó con la administración de Merca David para continuar con la venta en otro espacio.

Cerrud indicó que durante la jornada se tenía previsto atender entre 1,300 y 1,400 personas y aseguró que se estaban tomando medidas para agilizar el flujo de compradores y evitar que permanecieran bajo el sol.

A pesar de estas explicaciones, los usuarios reiteraron su llamado a las autoridades para mejorar la organización del proceso y garantizar condiciones adecuadas para adquirir el arroz subsidiado, evitando largas esperas y exposición a las inclemencias del clima.

Con información de Demetrio Ábrego