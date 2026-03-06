Ifarhu reprograma pago del Pase-U para estudiantes de la Comarca Emberá

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó la reprogramación del pago del programa Pase-U para estudiantes de la Comarca Emberá que no lograron cobrar el beneficio en las fechas previamente establecidas.

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el centro de pago ubicado en el Enlace Sambú – Puerto Indio.

El desembolso corresponde al tercer pago del año 2025 del programa de asistencia económica dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Según el calendario divulgado por el Ifarhu, el lunes 9 de marzo podrán acudir los estudiantes de los centros educativos Escuela Río Sábalo y Escuela Day Purú, del corregimiento de Río Sábalo, distrito de Sambú.

Para el martes 10 de marzo está programado el pago a estudiantes del corregimiento de Jingurundó, específicamente de la Escuela Pavarando, Escuela Boro Bichi y Escuela Condoto.

Mientras que el miércoles 11 de marzo podrán retirar el beneficio los estudiantes de la Escuela I.T.P. Unadrusia y la Escuela Krincha Drua, también del corregimiento de Río Sábalo.

Las autoridades del Ifarhu reiteraron que esta jornada busca garantizar que los estudiantes que no pudieron cobrar en las fechas anteriores reciban el beneficio del programa Pase-U.