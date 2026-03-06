Ifarhu: Preseleccionados del Concurso General de Becas se conocerán la próxima semana

De acuerdo con el director del Ifarhu, inicialmente la convocatoria del programa contemplaba un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, por lo que la institución analiza alternativas para maximizar la cobertura del programa y beneficiar a más estudiantes.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) prevé publicar la próxima semana el listado de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas, en el que participaron más de 151 mil aspirantes a nivel nacional.

El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Carlos Godoy, quien explicó que actualmente la institución trabaja en los últimos ajustes para divulgar la lista preliminar de beneficiarios.

Según detalló, la meta es ampliar la cantidad de estudiantes que puedan avanzar en el proceso, con la intención de alcanzar cerca de 100 mil preseleccionados entre el Concurso General de Becas y el dirigido a personas con discapacidad.

“Se tiene pensado la próxima semana hacer la apertura de los preseleccionados”, indicó Godoy al referirse al cronograma previsto para dar a conocer los resultados preliminares.

De acuerdo con el director del Ifarhu, inicialmente la convocatoria del programa contemplaba un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, por lo que la institución analiza alternativas para maximizar la cobertura del programa y beneficiar a más estudiantes.

La ampliación permitiría incluir tanto a estudiantes del nivel escolar como a universitarios, quienes participaron en el proceso de postulación.

Las autoridades recomendaron a los estudiantes conservar el código o número de inscripción que obtuvieron al momento de aplicar, ya que este dato será clave para verificar su estatus dentro del proceso.

Además, el Ifarhu evalúa la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos a los aspirantes que resulten preseleccionados, lo que facilitaría la notificación y los pasos posteriores del trámite en cada una de las regionales.

Para aplicar a este programa, los aspirantes deben cumplir con un promedio mínimo de 4.5 en educación básica y media, mientras que en el nivel universitario se exige un índice académico mínimo de 2.0.

En el caso del concurso dirigido a personas con discapacidad, el proceso contempla criterios más amplios, donde se prioriza la condición de vulnerabilidad del estudiante, además del desempeño académico.

Una vez publicada la lista de preseleccionados, los estudiantes deberán seguir el calendario de trámites que establezca cada regional del Ifarhu para completar el proceso correspondiente.

Información de Luis Mendoza

También puede leer: