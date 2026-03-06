Unos 250 pacientes esperan un trasplante de riñón en el país

Las autoridades también exhortan a la ciudadanía a expresar formalmente su voluntad de ser donantes al momento de tramitar documentos como la cédula de identidad personal o la licencia de conducir, lo que facilita el proceso en caso de ser necesario.

Ciudad de Panamá, Panamá/La enfermedad renal crónica continúa afectando de forma silenciosa a la población panameña, mientras crece la cantidad de pacientes que requieren tratamientos para sobrevivir. Según informó el doctor Régulo Valdés, coordinador del Instituto Nacional de Trasplante, cada mes entre 50 y 60 personas ingresan al programa de hemodiálisis en el país.

De acuerdo con las cifras compartidas por el especialista, actualmente unas 3,000 personas reciben tratamiento de diálisis, mientras que cerca de 700 pacientes han logrado mejorar su calidad de vida tras recibir un trasplante de riñón. Sin embargo, al menos 250 personas permanecen en lista de espera aguardando la donación de este órgano.

Ante esta realidad, la Caja de Seguro Social y el Programa Nacional de Trasplantes desarrollan durante el mes de marzo una campaña de concienciación dirigida a la población sobre la importancia de la donación de órganos, tanto en vida como después del fallecimiento.

Valdés explicó que algunas personas pueden donar en vida órganos como el riñón o parte del hígado para ayudar a un familiar que lo necesite, siempre que el donante goce de buena salud. No obstante, también destacó la importancia de conversar en familia sobre la decisión de donar órganos tras la muerte, ya que un solo donante puede beneficiar a varias personas.

“Cuando una persona fallece, existe la oportunidad de ayudar a muchos pacientes que esperan un órgano. Con la donación de riñones, corazón, hígado o córneas se pueden beneficiar cuatro, cinco o incluso seis personas”, indicó el especialista.

Las autoridades también exhortan a la ciudadanía a expresar formalmente su voluntad de ser donantes al momento de tramitar documentos como la cédula de identidad personal o la licencia de conducir, lo que facilita el proceso en caso de ser necesario.

La campaña de concienciación coincide con la conmemoración del Día Mundial del Riñón, que se celebra cada 12 de marzo, una fecha dedicada a promover el cuidado de la salud renal y a advertir sobre enfermedades como la diabetes y la hipertensión, principales causas del deterioro de los riñones.

Los especialistas recomiendan mantener estilos de vida saludables, realizar controles médicos periódicos y prevenir estas enfermedades para reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia renal.

