Ordenan aprehensión de siete personas señaladas de delitos ambientales en Punta Chame

Chame, Panamá Oeste/Se ordenó la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas a actividades de construcción y ejecución de obras que estarían en infracción de la normativa ambiental vigente en el sector de Punta Chame, distrito de Chame.

Las diligencias de allanamiento se realizaron en el marco de un proceso investigativo que incluyó inspecciones previas y diversos actos de investigación desarrollados por el Ministerio Público, con el objetivo de verificar denuncias relacionadas con la presunta afectación de recursos naturales en el área.

El área intervenida posee un alto valor ecológico debido a su biodiversidad y a que constituye una región de anidación de tortugas marinas y zona de manglares que cumplen un papel fundamental en la protección de las costas y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, el proyecto se encontraba paralizado desde mayo de 2025; sin embargo, se constató que la obra continuaba presentando avances significativos, a pesar de las medidas dictadas que ordenaban su suspensión.

La Procuraduría General de la Nación reitera que continuará ejerciendo sus funciones constitucionales y legales para investigar y perseguir toda conducta que vulnere la legislación ambiental. Las acciones ejecutadas tienen como propósito salvaguardar un ecosistema de gran importancia ambiental para el país.