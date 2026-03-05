Guardaparques controlan incendio de vegetación en manglares de la Bahía de Chame

El fuego fue ubicado en el sector de la vía hacia Punta Chame, donde los guardaparques que se encontraban de turno actuaron de inmediato para contener la emergencia.

Un incendio de masa vegetal fue detectado y controlado por guardaparques durante un patrullaje de vigilancia dentro del área protegida Manglares de la Bahía de Chame, en la provincia de Panamá Oeste, evitando que las llamas se extendieran y causaran mayores daños al ecosistema.

El fuego fue ubicado en el sector de la vía hacia Punta Chame, donde los guardaparques que se encontraban de turno actuaron de inmediato para contener la emergencia. Para sofocar las llamas utilizaron bombas de mochila, con lo que lograron extinguir el incendio en su totalidad.

De acuerdo con los reportes preliminares, la vegetación afectada corresponde principalmente a gramíneas y se estima que el área impactada abarca aproximadamente 2.04 hectáreas.

La intervención se dio como parte de las labores regulares de monitoreo, control y vigilancia que se realizan dentro del área protegida y sus zonas de amortiguamiento, con el objetivo de prevenir actividades ilegales o situaciones que puedan poner en riesgo los recursos naturales.

Durante el operativo de patrullaje también se recorrieron varios puntos del área, entre ellos los sectores de Tembladera, Puerto de Tembladera, Las Cruces, Puerto Las Cruces, Claridad y la vía hacia Punta Chame.

Estas zonas se ubican en los corregimientos de Cermeño, Bejuco, El Líbano y Punta Chame, dentro de los distritos de Capira y Chame, en la provincia de Panamá Oeste.