Ferias del IMA: aprueban $3 millones para compra de 700 mil quintales de arroz

La compra de este arroz cubre un periodo de seis meses, de febrero a julio.

Panamá/El abastecimiento de arroz en las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) durante los próximos meses quedó respaldado luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida por $3 millones para la compra de este grano básico.

La aprobación forma parte de una serie de traslados presupuestarios que suman cerca de $8 millones y que fueron avalados por la comisión, que dirige el diputado Eduardo Vásquez.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que los recursos permitirán ampliar el presupuesto destinado a la compra de arroz nacional que se distribuye en las ferias que la entidad realiza en todo el país.

“Estos recursos serán utilizados para aumentar el objeto de gasto destinado a la compra de 700,000 quintales de arroz nacional, destinado a la venta en las ferias a nivel nacional, que cubre un periodo de 6 meses (febrero a julio)”, indicó.

El funcionario señaló que la medida busca asegurar el abastecimiento del producto en las ferias, que se han consolidado como una alternativa para que miles de familias accedan a alimentos a menor costo.

Por su parte, a la Autoridad Nacional de Pasaportes de Panamá se le aprobó un traslado de partida por $3.1 millones.

La administradora general de la entidad, Sonia de Luzcando, explicó que los recursos permitirán fortalecer el sistema de emisión de pasaportes electrónicos del país.

“Estos fondos son para llevar a cabo la contratación, para el suministro de libretas de pasaportes electrónico, actualización de módulo para chips de última generación y servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del sistema de emisión de pasaportes”, señaló.

De igual manera, la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida por $1.6 millones para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La secretaria general encargada de la institución, María Heller, explicó que los recursos estarán dirigidos al impulso de la investigación científica en el país.

“Los fondos serán utilizados para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, especialmente en programas y proyectos de formación e investigación”, expresó.

Asimismo, se avaló un traslado de partida por $420 mil para la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. En ese sentido, el administrador general de la entidad, Adolfo Fábrega, indicó que estos recursos permitirán cubrir compromisos vinculados a la infraestructura tecnológica del Estado. “Esos recursos serán utilizados en el pago del contrato de la prestación del servicio integral de mantenimiento y administración técnica de todos los componentes y comunicación para el servicio del Centro de Operaciones/Soporte Red, mesa de ayuda para la Red Nacional Multiservicios (RNMS)”, señaló.