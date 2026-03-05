Familia chiricana busca reunir más de $60 mil para salvar a niño de 4 años

El viaje a España para realizar la cirugía está previsto para finales de marzo, una fecha que marca el límite de esta carrera por la vida de José Aarón.

Chiriquí/A sus cuatro años, José Aarón Carrasco enfrenta una carrera contra el tiempo. El niño necesita con urgencia una tercera cirugía de corazón abierto, un procedimiento especializado que solo puede realizarse en España. Para lograrlo, su familia intenta reunir más de 60 mil dólares, una suma que supera sus posibilidades, por lo que han iniciado actividades de recaudación y solicitado apoyo al Gobierno y a la comunidad.

Mientras los días avanzan, los familiares del menor mantienen la esperanza de que la solidaridad permita cubrir los costos del viaje y del tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Lourdes Atencio, madre del pequeño, explicó la delicada situación médica de su hijo. “Mi hijo necesita una tercera cirugía de corazón abierto con carácter de urgencia, debido a que su condición actual es estable y si esperamos que pase más tiempo, lo que puede pasar es que va a empezar a haber daños en sus órganos, debido a que él no recibe una oxigenación como la que debe ser correcta para su debido crecimiento y desarrollo”.

La madre indicó que el caso ya fue presentado ante instancias del Estado. “El caso está en Presidencia, pero hasta el momento estamos esperando que nos puedan responder”, comentó.

Mientras esperan una respuesta oficial, la familia y sus allegados han organizado diversas actividades para recaudar fondos y acercarse a la meta económica que permitiría realizar la cirugía.

“Nosotros como padres, como amistades y familiares, hemos hecho actividades para tratar de hacer recaudaciones, para apoyar al niño”, explicó Atencio.

El llamado a la solidaridad también llega desde otros miembros de la familia. María Palacios, tía de José Aarón, pidió apoyo a la población panameña.

“Lo queremos mucho y esperamos la ayuda de nuestro Panamá, de nuestra provincia. Una solidaridad, que se ponga la mano en el corazón”, expresó.

Los familiares señalan que ya han presentado documentación ante distintas instituciones del Estado y continúan a la espera de una respuesta. Mientras tanto, el tiempo apremia. El viaje a España para realizar la cirugía está previsto para finales de marzo, una fecha que marca el límite de esta carrera por la vida de José Aarón.

