Sistema Penitenciario detecta hasta 60 drones al día cerca de cárceles panameñas

Ciudad de Panamá/El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, informó que diariamente se detectan aproximadamente 60 drones en las cercanías de centros penitenciarios del país, gracias a un sistema de videovigilancia instalado para monitorear y evitar el ingreso de estos dispositivos con objetos prohibidos.

Según explicó el funcionario, la tecnología permite identificar la presencia de drones que intentan ingresar a los recintos penitenciarios, una práctica utilizada para introducir artículos ilegales dentro de las cárceles.

Torregrosa también se refirió al reciente fallecimiento de un privado de libertad en el centro penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. De acuerdo con el director, el incidente ocurrió cuando el recluso intentó recuperar un paquete que habría sido lanzado desde un dron.

“Producto de ir a recoger estos paquetes prohibidos, se trepa uno de los reos y lastimosamente cae al resbalarse y en el hospital pierde la vida. Creo que en ese sentido nosotros siempre hemos sido enfáticos en que estamos haciendo todo lo que presupuestariamente podemos para robustecer nuestros temas de tecnología. Ya lo estamos haciendo en el complejo. Próximamente lo haremos en Nueva Esperanza, en Colón”, indicó.

El director añadió que actualmente se cuenta con un sistema de bloqueo que permite inhibir estos aparatos no tripulados, tecnología que se busca replicar progresivamente en otros centros penitenciarios del país.

Este sistema de monitoreo ya se aplica en algunos centros del complejo penitenciario La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, con el objetivo de reforzar la seguridad y frenar el ingreso de drones que transportan artículos prohibidos hacia el interior de las cárceles.

