Fuga de agua en La Cresta provoca desperdicio de miles de litros; afecta a peatones y conductores

Ciudad de Panamá/Miles de litros de agua potable se están desperdiciando en el sector de La Cresta, en la ciudad de Panamá, debido a una tubería rota que lleva varios días derramando agua sobre la vía y generando afectaciones tanto a peatones como a conductores.

El daño, ubicado debajo del pavimento, ha provocado que la presión del agua levante parte de la capa asfáltica y forme un gran hueco en la carretera. La acumulación de agua en el lugar dificulta la circulación de vehículos y representa un riesgo para quienes transitan por el área.

Personas que trabajan en los alrededores señalaron que el problema se mantiene desde hace casi una semana y que no es la primera vez que ocurre una situación similar en este punto.

“No es primera vez, esto ya tiene rato, pero para atenderlo y arreglarlo debemos hacerlo nosotros, porque las autoridades están en otra cosa”, indicó un ciudadano del área.

Debido a la gran cantidad de agua que se derrama, los vehículos que pasan por el lugar suelen salpicar a los peatones, quienes deben esperar a que disminuya el tránsito para poder caminar sin terminar empapados.

Además del desperdicio de agua potable, conductores también se ven afectados, ya que algunos terminan cayendo en el hueco formado en la vía, lo que incrementa el riesgo de daños en los vehículos o accidentes.

Peatones aseguran que el problema se ha repetido en varias ocasiones y que cada vez la situación se agrava más si no se realizan reparaciones permanentes.

Durante un recorrido por el área, también se detectó otra problemática en el sector de Calidonia. Allí, peatones denunciaron la presencia de una gran acumulación de aguas negras que afecta especialmente a trabajadores y a personas que acuden a la Unidad Metropolitana del Ministerio Público.

Según residentes y transeúntes, este lago de aguas servidas permanece desde hace tiempo y ha sido reportado en varias ocasiones, incluso por TVN Noticias, sin que hasta el momento se haya solucionado de manera definitiva.

Con información de Meredith Serracín