Daño en tubería de 12 pulgadas afecta viviendas y suministro de agua en Colón

Puerto Piló, Colón/Una tubería de 12 pulgadas se rompió en horas de la madrugada de este viernes 13 de diciembre en Puerto Pilón, provincia de Colón, provocando la inundación de al menos tres residencias.

Carlos Caballeros, uno de los afectados, explicó que el área frontal de su vivienda quedó anegada y teme que el agua continúe avanzando hasta la cocina y las habitaciones. Señaló que la rotura ocurrió cerca de las 4:00 a.m.

El residente agregó que la construcción de quioscos en áreas de servidumbre pública, específicamente donde se encuentran las cañerías, ha complicado la situación.

Por su parte, un vocero del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se procedió al cierre de la válvula para evitar el desperdicio de agua potable.

La entidad coordina con el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Colón la remoción de un quiosco ubicado sobre la tubería, dentro de un área de servidumbre pública.

El Idaan indicó que más de 25 mil familias colonenses han resultado afectadas por la interrupción del suministro de agua potable a causa del daño.

Información de Néstor Delgado