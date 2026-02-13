Contraloría fiscalizará uso de vehículos del Estado durante el Carnaval

La Contraloría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones que oscilan entre B/.100 y B/.500, conforme a la normativa vigente.

La Contraloría General de la República activará un operativo nacional para fiscalizar el uso de vehículos oficiales durante las festividades del Carnaval 2026, con el objetivo de prevenir el uso indebido de bienes del Estado y garantizar que los recursos públicos sean destinados exclusivamente a funciones institucionales.

El operativo será ejecutado por la Dirección Nacional de Fiscalización desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero de 2026, periodo en el que equipos de inspección estarán desplegados en puntos estratégicos del país realizando verificaciones en campo e inspecciones aleatorias.

Según informó la entidad en un comunicado, todo vehículo estatal que circule durante esos días deberá portar placa oficial visible y contar con póliza vigente. Además, el conductor deberá presentar licencia válida y el respectivo salvoconducto, documento que deberá detallar la misión oficial que justifique la movilización.

Asimismo, la institución indicó que dará atención inmediata a cualquier denuncia ciudadana relacionada con posibles irregularidades en el uso de vehículos oficiales. Las denuncias podrán realizarse a través de los correos participacionciudadana@contraloria.gob.pa y denuncia@contraloria.gob.pa, así como mediante la línea telefónica 100.

Con este operativo especial por Carnaval se reafirma el compromiso con la transparencia, y la protección del patrimonio público.