Entre sirenas y culecos: el llamado a dar paso, mantenimiento vehicular y protegerse del sol

Las autoridades coincidieron en un mensaje central: disfrutar el Carnaval con responsabilidad, prevención y conciencia, recordando que en casa siempre hay alguien esperando.

Ambulancias, vehículos de intervención rápida y motocicletas forman parte del operativo que desplegará el Sistema Nacional de Emergencias 911 a nivel nacional durante las festividades del Carnaval, con el objetivo de atender cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

Luis García explicó que entre las principales emergencias que se registran en estos días figuran los golpes de calor, dificultades respiratorias y casos de deshidratación. Por ello, exhortó a la población a tomar las medidas preventivas necesarias, como mantenerse hidratados y utilizar bloqueador solar para evitar afectaciones por la exposición prolongada al sol.

El funcionario también pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable de las líneas de emergencia y mantenerlas disponibles para casos reales. Indicó que, ante un desmayo u otra situación dentro de un culeco, lo primero es alertar al personal que se encuentre en el área y facilitar el acceso abriendo paso para que los equipos puedan ingresar y brindar asistencia médica.

Asimismo, hizo un llamado enfático a los conductores a ceder el paso a los vehículos de emergencia. “De esto puede depender la vida de una persona”, reiteró.

El operativo del 911 tendrá cobertura en puntos estratégicos como Las Tablas, La Villa, Divisa, Santiago, Penonomé, Chitré y la vía hacia Chiriquí.

Bomberos despliegan 1,400 unidades

Por su parte, el director de Operaciones de Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Caleb Rodríguez, informó que la institución ha desplegado aproximadamente 1,400 efectivos en todo el país como parte del operativo de seguridad.

Los bomberos estarán distribuidos en playas, balnearios y puntos de alta concentración, además de reforzar la atención de incendios de herbazales, emergencias por abejas africanizadas y accidentes de tránsito, cuya incidencia aumenta durante el éxodo hacia el interior del país.

Rodríguez explicó que la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizará inspecciones en tarimas y kioscos instalados por el Carnaval, verificando conexiones eléctricas y de gas para prevenir siniestros. Además, el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SUME) mantendrá ambulancias en puntos estratégicos para apoyar la atención de emergencias.

Recomendaciones antes de salir de casa

El oficial reiteró la importancia de adoptar medidas de prevención antes de viajar, como desconectar los aparatos eléctricos que no se utilizarán, cerrar la llave del gas y dejar ventilación adecuada en la vivienda para evitar incendios.

También hizo un llamado especial sobre el cuidado de las mascotas, recomendando dejarles suficiente agua y alimento, o coordinar con una persona responsable que pueda supervisarlas.

Seguridad vial y mantenimiento del vehículo

Ante el aumento de accidentes de tránsito en estas fechas, el Cuerpo de Bomberos instó a los conductores a realizar mantenimiento preventivo a sus vehículos antes de viajar, incluyendo revisión de aceite, filtros y neumáticos, y hacerlo con personal idóneo.

Además, reiteraron la importancia del conductor designado. “Si va a ingerir bebidas alcohólicas, no conduzca. Un verdadero amigo le quita la llave”, enfatizó Rodríguez.

Prevención de incendios en áreas abiertas

Las autoridades también advirtieron sobre el alto número de incendios de masa vegetal registrados en lo que va del año, más de 400 emergencias, y pidieron extremar las precauciones al acampar o realizar fogatas. Recomendaron apagar completamente el fuego con agua o tierra y evitar lanzar colillas de cigarrillos en áreas con vegetación seca.

Finalmente, recordaron que quienes visiten balnearios deben esperar al menos una o dos horas después de comer antes de ingresar al agua y abstenerse de hacerlo si han ingerido alcohol.

