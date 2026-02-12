Balneario Las Mendozas, escenario principal del Carnaval acuático de los penonomeños

A la fecha, se encuentra listo en el balneario Las Mendozas, donde ocho comparsas ya han confirmado su participación en esta tradicional festividad acuática del distrito de Penonomé.

Coclé/A orillas del balneario Las Mendozas, en el distrito de Penonomé, avanzan los preparativos para la celebración de los carnavales acuáticos, que incluirán el tradicional paseo de balsas con sus princesas, programado para el día sábado.

Desde tempranas horas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene presencia en el lugar, realizando labores de monitoreo y verificación, así como la instalación de vallas perimetrales de seguridad. Estas acciones buscan garantizar un ambiente seguro para los asistentes durante las actividades acuáticas.

El director provincial del Sinaproc, Alexander Guardado, informó que el operativo se desarrolla de manera coordinada con otros estamentos de seguridad, y que se mantiene una supervisión constante de la construcción de la represa, como parte de las medidas preventivas.

En cuanto al recurso humano, el balneario contará con un pie de fuerza aproximado de 40 personas del Sinaproc, entre guardavidas, personal de primeros auxilios, paramédicos y apoyo logístico, quienes estarán desplegados específicamente para el Carnaval acuático de Penonomé.

Además, agentes de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) brindarán apoyo para custodiar el área y mantener el orden y la seguridad de los cientos de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que se esperan durante la celebración.

A la fecha, se encuentra listo en el balneario Las Mendozas, donde ocho comparsas ya han confirmado su participación en esta tradicional festividad acuática del distrito de Penonomé.

Información de Nathalie Reyes

También puede leer: